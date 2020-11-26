Чому повні люди займаються сексом частіше за худих

Науковці провели дослідження за кількістю статевих контактів для осіб різної ваги. Участь взяли понад 60 тисяч респондентів.

Висновки вчених такі: виявляється, люди з надмірною вагою мають більше сексуальних партнерів, ніж люди зі звичайною вагою. Для чоловіків в першому випадку середня кількість була 8, а в другому 6.

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Як зазначив доктор психології Девід Фредерік, який керував групою вчених, чоловіки з надмірною вагою виявилися ближчими до жіночого ідеалу чоловіка, ніж чоловіки з нестачею ваги. Виявляється, справа у внутрішніх природних установках: історично чоловікам треба бути сильними і габаритними, щоб захистити потомство.

Однак і у повних жінок кількість сексуальних контактів виявилася більшою, ніж у струнких. Пропорція 7:6. Менше всіх займаються сексом найхудіші дівчата (астенічної статури). Як пояснив Фредерік, люди, які більш стурбовані своїм зовнішнім виглядом (тут, мабуть, маються на увазі жінки на вічних дієтах) – більш скуті, і їм складніше знайти сексуального партнера.

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