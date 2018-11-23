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Чому ми не відчуваємо ситості після прийому їжі

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Зверніть увагу на те, що ви їсте - фото 1
Зверніть увагу на те, що ви їсте / naturallyella

Це вкрай поширена проблема, адже відчуття голоду, яке виникає після прийому їжі, знайоме, мабуть, кожному. Чому ж так стається?

У нещодавньому дослідженні дієтолога Бріджитт Зайтлін пояснюється, чому ми не відчуваємо ситості. Зазначимо, що цей фактор залежить не завжди від калорійності або об'єму порції.

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Перше, на що варто звернути увагу – кількість корисних речовин у продуктах. Від цього і залежить використання цих речовин організмом. Якщо ж ви їсте лише ті продукти, які моментально засвоюються організмом – будьте готові до того, що відчуття голоду настане надзвичайно швидко.

Відчуття насиченості залежить від харчових волокон, білка та здорових жирів.

Волокна дають нам живильні речовини, білки – саму ситість, а от здорові жири відповідають за збереження ситості протягом тривалого часу.

Віддайте перевагу продуктам, які принесуть максимум користі організму - фото 290676
Віддайте перевагу продуктам, які принесуть максимум користі організму / Cooking Light

Також дієтолог звертає увагу на те, що важливо підтримувати оптимальний баланс води в організмі. Дуже часто мозок хибно "вважає" спрагу голодом, тому не забувайте регулярно пити чисту воду.

Не варто забувати й про стрес. Депресія або моральне виснаження змушують нас їсти більше, перекушуючи, хоч організм цього не потребує.

Якщо ж ви відчуваєте себе голодними після прийому їжі – спитайте себе: "чи страви містили корисні речовини?", "чи достатньо ви пили?", "це голод чи стрес?".

Бережіть себе та будьте здоровими!

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Джерело: Mport
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