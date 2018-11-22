Ці продукти покращують роботу шлунка

Медики розповіли, що корисно їсти для нормальної роботи шлунка та хорошого самопочуття.

Якщо ви страждаєте від розладів шлунково-кишкового тракту, то варто бути обачними при виборі смаколиків для трапези. Ці продукти допоможуть нормалізувати роботу організму та відновити водний та сольовий баланс.

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Курячий бульйон

Часто саме цю страву радять при різноманітних захворювань, адже вона допомагає травній системі нормально працювати, а також виводить токсини. До того ж, організм отримує нові сили для функціонування.

Рис для покращення травлення

Рис

Простий варений рис здатен поглинути кислоти та гази, стабілізувавши діяльність шлунково-кишкового тракту.

Вівсянка

Вівсянка на воді без додатків не лише втамовує голод, а й покращує роботу органів травлення.

Йогурт для покращення травлення

Натуральні йогурти та кефіри

Кисломолочні смаколики завдяки пробіотикам здатні відновити мікрофлору у кишківнику. Важливо також пам'ятати, що і в цьому випадку варто відновитись від добавок та підсолоджувачів.

Трав'яні чаї

Ромашковий час відзначається антибактеріальною дією, а м'ята - заспокійливою. Тому не варто відмовлятись від ароматних напоїв.

Чай для покращення травлення

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