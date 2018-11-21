Додайте ці сухофрукти до свого зимового раціону

Ці сухофрукти позитивно вплинуть на ваше здоров'я / Hyser

Іноді сухофрукти можуть замінити справжнісінькі ліки. Принаймні до такого висновку приходять все більше лікарів.

За словами фахівців, у разі хвороби сухофрукти можуть стати відмінним доповненням до терапії. Тому, якщо ви хочете швидше одужати – додайте до раціону ці сухофрукти.

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Інжир

Прекрасно допомагає від сухого та виснажливого кашлю, позитивно впливає на нирки, покращує роботу шлунково-кишкового тракту. Також цей сухофрукт корисний для серцево-судинної системи: наприклад, інжир заспокоює часте серцебиття, а ще запобігає розвитку гіпертонії.

Курага

Речовини, що входять до складу цього сухофрукту, розширюють й очищають кровоносні судини – завдяки цьому поліпшується стан нирок і серця, головного мозку. За словами лікаря, багата на магній курага здатна замінити дорогі препарати з його вмістом, і не гірше ліків дозволяє справлятися зі стресом.

Курага неабияк заспокоює / fitohome

Родзинки

Цей сухофрукт надзвичайно корисний для підтримки психоемоційного здоров'я, його вживання добре захищає від спалахів дратівливості. Налягати на родзинки слід і тим, кому необхідно зміцнювати здоров'я серцево-судинної системи, а також людям з недокрів'ям.

Чорнослив

Сухофрукт відомий своєю властивістю покращувати обмін речовин, роботу кишківника, а також нормалізувати тиск.

Чорнослив нормалізує тиск / fresh-mania

Сушений ананас

Сушений ананас зберігає в собі рідкісну речовину бромелайн. Завдяки їй цей сухофрукт налагоджує травлення та бореться із запальними процесами.

Сушена вишня

Вона корисна для активного виведення з організму небажаних речовин, токсинів і хімікатів. Крім того, сушена вишня – відмінний антисептик і відхаркувальний засіб, а також "ліки" від судом.

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