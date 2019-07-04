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Чому матюкатися корисно для здоров'я: відповідь Супрун

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Чому матюкатися корисно для здоров'я - фото 1
Чому матюкатися корисно для здоров'я / MANSDEN

В Україні пропонують заборонити матюки, однак новий законопроєкт не сподобався не лише українцям, а й медикам. Міністр охорони здоров'я Уляна Супрун пояснила, чому ненормативна лексика є корисною. Це варто прочитати кожному!

Глава МОЗ Уляна Супрун не залишилась осторонь від проєкту закону про "дематюкацію" від Ольги Богомолець. Міністр на своїй офіційній сторінці в соцмережі Facebook натякнула, що нардепці хочеться привернути до себе увагу створенням законопроєктів у стилі Північної Кореї. Тому Супрун навела науково обґрунтовані причини, чому матюки можуть бути корисними.

Це цікаво: Лайся красиво: колоритні українські матюки на всі випадки життя

Чому матюкатися корисно для здоров'я:

  • Точна та влучна лайка щодо ситуації, яка виникла, а не з метою образити когось з оточення, насправді доволі поширена у побуті, тому не несе негативних наслідків. У таких випадках люди відчувають полегшення.

"У цьому разі наше обурення новинами, біль при тренуванні, травмі, тривожність, подив чи переляк знаходять миттєве і досить точне вираження, на що мозок реагує виділенням ендорфінів", – пояснює медик.

Вона додала, що нецензурні слова не зможуть замінити повноцінну анестезію, однак зменшують біль, посилюють серцебиття та підвищують больовий поріг.

Важливо: матюки потрібно використовувати лише у найпотрібніші моменти, а не постійно розмовляти з нецензурними вставками. Тоді мозок звичне до матів та не буде на них реагувати.

Чому матюкатися корисно для здоров'я: - фото 338202
Чому матюкатися корисно для здоров'я:
  • Висловлення та розуміння власних емоцій необхідне для нормального спілкування та здоров'я. Довгожителі не соромляться висловлювати свої емоції, а от ті, хто їх пригнічує, мають вищі ризики захворіти. Також люди, які на роботі повинні бути усміхненими, а опісля намагаються приглушити емоцій спиртним, виснажують психіку.
  • Вважається, що матюками розмовляють не надто розумні та виховані люди, але це не повністю обґрунтований образ, тож і заборона не допоможе. А от 10-20% осіб з синдромом Туретта можуть лаятись у випадках збудження чи страху.

"Науковці пояснюють це тим, що лайка не сприймається нашим мозком буквально. Ми не уявляємо саме те, що чуємо і кажемо, та апелюємо саме до прикрої обурливої ситуації, а не статевих органів, приміром", – наголошує Супрун.

  • Життя у соціумі та матюки доволі тісно пов'язані, адже люди так оптимізували реакцію тварин на страх, біль та агресію. Так можна висловити емоцій без травм.
  • У деяких випадках вживання нецензурної лексики показує рівень близькості та емоційний контакт між людьми. Тому, коли колеги матюкаються між собою, то вони вже одна команда. Звісно ж, в офіційних промовах такій лексиці не місце.

"Викорінювати слід пасивну та активну агресію, дискримінацію, штампи, але не обсценну лексику як таку. А найкраща турбота про українську мову це спілкуватися та творити нею, незалежно від сфери роботи, розробляти професійну лексику, перекладати ресурси та літературу, читати українських авторів, а не законодавчо регулювати те, що ми кажемо", – підсумувала Уляна Супрун.

Це цікаво: Реакція мережі на законпроект Богомолець про заборону матюків

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