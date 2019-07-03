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Дематюкація мови: реакція мережі на законпроект Богомолець про заборону матюків

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Дематюкація мови: реакція мережі на законпроект Богомолець про заборону матюків - фото 1

Народний депутат Ольга Богомолець внесла проект Закону "Про протидію лихослів'я" (про дематюкацію мови). Законопроект був розміщений 2 липня на сайті Верховної Ради України і має бути розглянутий Комітетом ВР з питань свободи слова та інформаційної політики.

Поки що ні тексту законопроекту, який би зміг роз'яснити питання, які цікавлять багатьох, ні пояснювальної записки на сайті немає. Відсутнє також будь-яке повідомлення з цього приводу і на офіційній сторінці у Facebook народного депутата.

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Ольга Богомолець поки не прокоментувала свій законопроект про дематюкацію.

Дематюкація мови: реакція мережі на законпроект Богомолець про заборону матюків - фото 337957

Проте, користувачі соцмереж вже щосили обговорюють закопроект, думаючи, на "скільки років з конфіскацією вони вже встигли наматюкатися". Ось найяскравіші коментарі:

  • Гряде, коротше, епоха евфемізмів. Замість "й*б твою мать" тепер казатимуть "Богомолець, матінко, Богомолець".
  • Дематюкація бля*ь!
  • Так як же про політику говорити?
  • Бля*ь, це ж мені років п'ять світить
  • Піз*єц. Нічого святого. І навіщо тепер жити.
  • Дематюкація – моє нове улюблене слово.
  • Наговорив на 10 років з конфіскацією.
  • Будемо таємно на складі збиратися і тихо матюкатися в закритому елітному клубі.
  • Йо*аний Пі*дєц, втратили сенс життя.
  • Так ми ж не матюкаємося. Так трохи матом єб*шим.
  • Матюкнемося наостанок, поки не "дематюкували" всіх.
Дематюкація мови: реакція мережі на законпроект Богомолець про заборону матюків - фото 337958
Дематюкація мови: реакція мережі на законпроект Богомолець про заборону матюків - фото 337959
Дематюкація мови: реакція мережі на законпроект Богомолець про заборону матюків - фото 337960

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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