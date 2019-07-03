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Дематюкація мови: реакція мережі на законпроект Богомолець про заборону матюків
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Народний депутат Ольга Богомолець внесла проект Закону "Про протидію лихослів'я" (про дематюкацію мови). Законопроект був розміщений 2 липня на сайті Верховної Ради України і має бути розглянутий Комітетом ВР з питань свободи слова та інформаційної політики.
Поки що ні тексту законопроекту, який би зміг роз'яснити питання, які цікавлять багатьох, ні пояснювальної записки на сайті немає. Відсутнє також будь-яке повідомлення з цього приводу і на офіційній сторінці у Facebook народного депутата.
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Ольга Богомолець поки не прокоментувала свій законопроект про дематюкацію.
Проте, користувачі соцмереж вже щосили обговорюють закопроект, думаючи, на "скільки років з конфіскацією вони вже встигли наматюкатися". Ось найяскравіші коментарі:
- Гряде, коротше, епоха евфемізмів. Замість "й*б твою мать" тепер казатимуть "Богомолець, матінко, Богомолець".
- Дематюкація бля*ь!
- Так як же про політику говорити?
- Бля*ь, це ж мені років п'ять світить
- Піз*єц. Нічого святого. І навіщо тепер жити.
- Дематюкація – моє нове улюблене слово.
- Наговорив на 10 років з конфіскацією.
- Будемо таємно на складі збиратися і тихо матюкатися в закритому елітному клубі.
- Йо*аний Пі*дєц, втратили сенс життя.
- Так ми ж не матюкаємося. Так трохи матом єб*шим.
- Матюкнемося наостанок, поки не "дематюкували" всіх.
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