Дематюкація мови: реакція мережі на законпроект Богомолець про заборону матюків

Народний депутат Ольга Богомолець внесла проект Закону "Про протидію лихослів'я" (про дематюкацію мови). Законопроект був розміщений 2 липня на сайті Верховної Ради України і має бути розглянутий Комітетом ВР з питань свободи слова та інформаційної політики.

Поки що ні тексту законопроекту, який би зміг роз'яснити питання, які цікавлять багатьох, ні пояснювальної записки на сайті немає. Відсутнє також будь-яке повідомлення з цього приводу і на офіційній сторінці у Facebook народного депутата.

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Ольга Богомолець поки не прокоментувала свій законопроект про дематюкацію.

Проте, користувачі соцмереж вже щосили обговорюють закопроект, думаючи, на "скільки років з конфіскацією вони вже встигли наматюкатися". Ось найяскравіші коментарі:

Гряде, коротше, епоха евфемізмів. Замість "й*б твою мать" тепер казатимуть "Богомолець, матінко, Богомолець".

Дематюкація бля*ь!

Так як же про політику говорити?

Бля*ь, це ж мені років п'ять світить

Піз*єц. Нічого святого. І навіщо тепер жити.

Дематюкація – моє нове улюблене слово.

Наговорив на 10 років з конфіскацією.

Будемо таємно на складі збиратися і тихо матюкатися в закритому елітному клубі.

Йо*аний Пі*дєц, втратили сенс життя.

Так ми ж не матюкаємося. Так трохи матом єб*шим.

Матюкнемося наостанок, поки не "дематюкували" всіх.

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