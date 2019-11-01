Чому краще вмикати "Режим польоту" на ніч

Ми звикли використовувати "Режим польоту", щоб знизити ризик проблем з навігацією під час авіаперельотів. Але є й інші, побутові способи застосування цієї функції.

Ніхто не турбує. У будь-який момент людину можуть несподівано розбудити пропозиціями встановити пластикові вікна, перевірити лічильник, отримати безкоштовну юридичну допомогу... Особливо актуальна проблема нічних дзвінків.

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Увімкнувши на ніч "Режим польоту" можна відпочити і від колег, які вважають нормальним смикати людину в неробочий час задля вирішення власних проблем, і від докучливих знайомих.

Економія заряду батареї. Навіть коли людина не розмовляє телефоном, певний відсоток заряду витрачається на сполучення з телефонними вежами оператора. Залежно від смартфона і обраного оператора, на зв'язок може йти від 1 до 3 відсотків. Їх можна заощадити, включивши "Режим польоту".

А як же екстрені дзвінки? "Режим польоту" відключає зв'язок, деякі фонові додатки, зрідка і Wi-Fi. Щоб не турбуватися про стан близьких, можна: домовитися з ними про те, що дзвінки слід здійснювати на міський телефон або використовувати не "Режим польоту", а функцію "Не турбувати", і додати до списку фіксованого набору батьків, дітей, друзів тощо.

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