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У Facebook і Instagram заборонили використовувати емодзі в сексуальному контексті

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У Facebook і Instagram заборонили використовувати емодзі в сексуальному контексті - фото 1

Популярні соціальні мережі Facebook і Instagram будуть цензурувати дописи з емодзі, які користувачі будуть використовувати в сексуальному контексті.

Йдеться про зображення персика, баклажана, банан, крапель води, а також деяких інших емодзі, за допомогою яких можна продемонструвати хтиві жести. Так, найчастіше їх використовують не в прямому сенсі, а для того, щоб завуалювати непристойний коментар чи контент.

І ще: Як Facebook турбується про здоров'я користувачів

У Facebook і Instagram заборонили використовувати емодзі в сексуальному контексті - фото 365177

Крім того, прикривати оголені частини тіла емодзі тепер теж заборонено. Раніше Instagram дозволяв публікувати знімків, якщо статеві органи були чимось прикриті.

Нові правила соцмережі набрали чинності ще в серпні, але про перші блокування акаунтів за використання емодзі стало відомо тільки на цьому тижні.

Читайте також: Нова заборона в Instagram: які меми видаляє соцмережа

Джерело: dazeddigital
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