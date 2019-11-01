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У Facebook і Instagram заборонили використовувати емодзі в сексуальному контексті
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Популярні соціальні мережі Facebook і Instagram будуть цензурувати дописи з емодзі, які користувачі будуть використовувати в сексуальному контексті.
Йдеться про зображення персика, баклажана, банан, крапель води, а також деяких інших емодзі, за допомогою яких можна продемонструвати хтиві жести. Так, найчастіше їх використовують не в прямому сенсі, а для того, щоб завуалювати непристойний коментар чи контент.
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Крім того, прикривати оголені частини тіла емодзі тепер теж заборонено. Раніше Instagram дозволяв публікувати знімків, якщо статеві органи були чимось прикриті.
Нові правила соцмережі набрали чинності ще в серпні, але про перші блокування акаунтів за використання емодзі стало відомо тільки на цьому тижні.
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