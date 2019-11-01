7 дієвих порад для водіїв: як не заснути за кермом

Водій завжди повинен бути зосередженим та уважним, щоб не спричинити ДТП. Проте не завжди є можливість добре виспатися та бути бадьорим. Підготували для вас поради, які допоможуть миттєво збадьоритися.

Перший найпоширеніший і популярний спосіб – це кава. Ви можете скористатися цим методом за умови, що у вас немає ніяких протипоказань до цього напою. Однак є деякі зауваження. Якщо випити кави після їди, можна спричинити зворотний ефект – вам ще більше захочеться спати.

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Другий варіант, як стверджують "гуру нічних автострад", зі 100% гарантією позбавить вас від бажання спати на кілька годин. Це енергетичні напої. Але вчені стверджують, що шкода від енергетиків дуже велика, тим більше для втомленого від постійного безсоння організму. Так що вирішуйте самі, що для вас має більший пріоритет. У будь-якому випадку пити більше однієї банки дуже шкідливо для вашого серця і здоров'я в цілому.

Не варто наїдатися перед майбутньою тривалою поїздкою. Якщо ж сталося так, що уникнути щільного перекусу не вдалося, дотримуйтесь таких порад:

не вмикайте пічку на всю потужність

постарайтеся забезпечити доступ в салон автомобіля свіжого повітря

Наступний, не менш дієвий спосіб – музика! Слухайте по можливості гучну і ритмічну, адже повільна музика навпаки викличе у вас зворотний ефект. Також непоганим варіантом буде взяти з собою пасажира, з яким можна поговорити.

Якщо нічого не допомагає, постарайтеся по можливості зробити зупинку і подрімати хоча б 15-20 хвилин. Повірте, навіть цього короткого проміжку часу буде досить, щоб побороти сонливість.

Як крайній захід можна зупинитися і вийти з автомобіля, подихати свіжим повітрям, не зайвим буде походити або розім'ятися. При наявності води (бажано холодної) спробуйте вмитися.

Під час керування автомобілем спробуйте не концентрувати свій погляд на якійсь одній точці, постійно міняйте фокус, розглядайте дорогу, аналізуйте дорожні знаки, рахуйте стовпи тощо. Робіть все що завгодно, лише б мозок працював.

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