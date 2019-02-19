Чому корисно бути донором і як правильно здавати кров

Як стати донором і чим це корисно

Кому і як можна здавати кров, а також чому донорство корисне для всіх - розповіла глава МОЗ Уляна Супрун. Це варто прочитати кожному!

В.о. очільника Мінздоров'я Уляна Супрун продовжує ділитись корисною інформацією на своїй сторінці в соцмережі Facebook. Цього разу вона запросила всіх небайдужих до Києво-Могилянської академії 21 лютого у День донора, щоб зробити хорошу справу та здати кров.

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"Коли ви стаєте донором крові, ви не лише рятуєте чиєсь життя, а й подовжуєте власне", – наголосила медик.

Чому бути донором корисно:

Значні нижчі ризики серцево-судинних хвороб. Відповідно до даних Американської Медичної Асоціації, люди середнього віку, які кожні 6 місяців здають кров, рідше мали інсульти та інфаркти. А фінські дослідники виявили, що донорство хоча б раз у рік зменшує ймовірність хвороб серця аж на 88%. До того ж, у донорів значно кращий баланс холестерину.

Донори рідше стикаються з захворюванням на рак легенів, шлунку, кишки та гортані. Причиною для цього є не лише правильний раціон та спосіб життя, а й менший рівень неорганічного заліза.

Як стати донором і чим це корисно

У донорів рідше проявляються запалення та вищий антиоксидантний статус. Мається на увазі, що їхній організм значно краще бореться з вільними радикалами.

Здача крові знижує ризики гемахроматозу, коли іони заліза накопичуються в органах.

Донори отримують безкоштовну перевірку на ВІЛ, гемоглобін, сифіліс, гепатити В і С, які потрібно регулярно проходити всім.

Що потрібно знати, щоб здати кров:

Мати від 18 років та від 50 кілограмів

Не пити енергетики та спиртне за 48 годин до здачі крові, не курити за 2 години до і не вживати лікарські препарати за 3 доби.

Мати документи, які посвідчують особу.

Зробити легкий сніданок і випити до півлітра чаю чи води. Не вживати жирні та молочні продукти за добу до здачі крові.

Не ставати донором, якщо маєте погане самопочуття, приміром, головний біль, запаморочення, слабкість, а також, якщо нещодавно перехворіли на інфекційні захворювання.



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