4 харчові звички, які провокують втому

Причин, які провокують у людини відчуття втоми та сонливості, існує досить багато. Нерідко люди відчувають себе "розбитими" через рутинні звички у своєму харчуванні, – про це заявила відома в США дієтолог Мелісса Майєр. Розповідаємо вам, які з них можуть негативно вплинути на вашу активність.

За словами експерта, прості зміни в харчуванні можуть значно підвищити рівень енергії. Але для початку потрібно зрозуміти, які звички для цього необхідно скоригувати.

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Бракує заліза. Цей елемент забезпечує доставку кисню до мозку і м'язів, і його дефіцит пов'язаний з відчуттям перманентної втоми. Перевірте свій раціон, у ньому мають бути присутні курятина та яловичина, риба, злаки, цілозернові продукти, бобові, горіхи та насіння. Ці харчі – відмінні джерела заліза.

Не нехтуйте горіхами

Мало вуглеводів. Люди, які худнуть, часто відмовляються від вуглеводів. Однак така звичка, пов'язана з нестачею складних вуглеводів, означає і брак енергії, млявість та низьку працездатність. Експерт радить отримувати вуглеводи з цілозернового хліба, каш, вівсянки, а також макаронів з твердої пшениці.

У раціоні має бути достатньо вуглеводів

Незбалансованість раціону. Ще одна звичка харчування, сприяє постійній втомі. Якщо у вашому меню переважають фастфуд, солодощі й алкоголь, зберігати бадьорість та енергію на постійній основі не вийде – будете відчувати то прилив сил, то різку втому. У раціоні обов'язково повинні бути присутніми фрукти й овочі, цілозернові продукти, нежирні білкові та молочні продукти зі зниженим вмістом жиру.

Ваше меню має бути збалансованим

Мало води. За словами дієтолога, часто втома – це сигнал того, що тіло не отримує воду. Брак води в організмі також пов'язаний з головним болем, поганою концентрацією та перепадами настрою.

Пийте достатньо води

Спробуйте переглянути свої харчові звички, адже більшість з них впливає на ваше самопочуття протягом цілого дня. Бережіть своє здоров'я та слухайте Радіо МАКСИМУМ!

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