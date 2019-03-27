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Чому "I'm sorry" не означає "Вибачте"
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В українській мові фраза "мені шкода" якась непопулярна, штучна. Так кажуть люди в книжках, а не на вулицях. А як правильно просити вибачення англійською?
В англійській, якщо ти на щось скаржишся або просто розповідаєш про неприємності, то стандартна відповідь співрозмовника: "I'm so sorry". Вибач мені?
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Насправді ж найближчий переклад "I'm sorry" – це "Мені шкода", і означає, що співрозмовник тебе почув і поспівчував. Слово "sorry", на відміну від "вибач", не має ніякого стосунку до провини (для цього є слово excuse), воно походить від слова sareg (засмучення, печаль).
Тому, наступаючи англомовному громадянину на ногу або вислуховуючи його нарікання про шкідливого боса, щиро чи не дуже, ми говоримо "I'm so sorry" – я засмучуюся, що це сталося з тобою.
У колумбійській іспанській, наприклад, у таких ситуаціях кажуть "lо siento mucho". Фраза теж дивна. Дієслово Sentir означає відчувати, тобто перекласти вислів можна як "я дуже співчуваю".
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