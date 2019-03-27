Скільки місця у мозку займає іноземна мова

Група вчених з'ясувала, скільки місця в мозку займає іноземна мова – перша з вивчених для однієї людини. Виявилося, що об'єм займаного місця дуже невеликий.

І це лише 1,56 мегабайта. У цілому, це трохи більше, ніж може поміститися на дискету 3,5 дюйма. У ході дослідження вчений Френк Моллік відштовхувався від англійської мови.

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Спочатку він підрахував, скільки місця займають фонеми. Відомо, що в англійській їх налічується 50, і кожна для зберігання вимагає 15 біт. В цілому ж загальний об'єм місця для даних фонем становить 750 біт.

Що стосується словникового запасу, то він обчислюється, в середньому, 40 тисячами слів. Це ще 400 тисяч біт. Значення слів, яке зберігається в пам'яті, – це додаткові 12 мільйонів біт. Для запам'ятовування потрібної частоти використання тих чи інших слів потрібно ще 80 тисяч біт. А синтаксис займе 700 біт.

Дослідники уточнюють, що дані актуальні лише для англійської мови і у випадку з іншими мовами можуть значно відрізнятися.

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