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Науковці вразили заявою про хороших і поганих людей

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Кого більше: добрих людей, чи злих - фото 1
Кого більше: добрих людей, чи злих

Одного дня американським психологам було дуже нудно, і вони вирішили провести цікаве тестування. Фахівці опитали понад 1,5 тисячі осіб, аби дізнатися, яке співвідношення хороших і поганих людей. Як думаєте, хто переміг?

Науковці виділили шість основних рис характеру, три з яких належали до "світлої" сторони, а решта три – до "темної".

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Темна тріада особистості – це група рис, яка містить нарцисизм, макіавеллізм (політика, що ґрунтується на нехтуванні нормами моралі, а також на культурі грубої сили для досягнення своїх цілей), а також психопатію. До світлої тріади учені включили гуманізм, кантіанство (люди сприймаються не як засіб досягнення цілі, а як самоціль) та віру в добро.

Спочатку добровольці відповідали на традиційні запитання про рівень освіти, фінансову сторону життя, сімейний стан та інші. Опісля психологи вимірювали перевагу у них темних і світлих рис.

А до якої сторони тяжієте ви? - фото 317065
А до якої сторони тяжієте ви?

Науковці зауважили, що світла тріада не виключає темну, і навпаки. Що логічно, адже людина не може бути лише хорошою або лише поганою. Як правило, існує перевага певних рис, які й роблять людину приналежною до певної групи.

З'ясувалося, що у середньому люди у 1,3 раза ближчі до "світлої" сторони, ніж до "темної". Справжніх "лиходії", тобто тих, у кого переважає темна тріада, у вибірці не було.

А на якій стороні ви? Пишіть свої відповіді у коментарях ;)

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Джерело: frontiersin
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