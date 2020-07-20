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Чому цього не було раніше: робот навчився розплутувати навушники та дроти

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Робота навчили розплутувати тонкі дроти та навушники - фото 1
Робота навчили розплутувати тонкі дроти та навушники

Люди щодня виконують тисячі простих дій: від зав'язування шнурків до розплутування дротів навушників. Здавалося, в таких маніпуляціях немає нічого складного, проте для роботів це справжнє випробування.

Дослідники Массачусетського технологічного інституту (MIT) вирішили кинути виклик наявним обмеженням, поставивши собі за мету навчити роботизовану руку зав'язувати вузли і навіть шити.

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Нова технологія була створена Лабораторією комп'ютерних наук і штучного інтелекту MIT. Роботизований захоплювач отримав два "пальці", на кінцях яких розміщені м'які подушечки, призначені для маніпуляції з такими об'єктами, як кабелі, листи і багато іншого. Ці подушечки оснастили вбудованими датчиками, що дозволяють у режимі реального часу відслідковувати стан предмета. В результаті роботизована рука здатна не втрачати контроль при керуванні об'єктами.

Для демонстрації можливостей робот вставив кабель у порт для навушників на іншому пристрої. За словами дослідників, крім контролю датчики здатні інформувати робота про те, яке зусилля необхідно для впливу на предмет. Це дозволяє захоплювачу міняти позицію і зчеплення в залежності від тих чи інших умов – так само, як це робить людина. Фахівці вказують, що навчивши робота утримувати і захоплювати предмети, вони наблизять розробку складніших технологій. Це може бути складання тканин, зав'язування вузлів і навіть зашивання ран під час операцій.

Передбачається, що перше комерційне застосування роботизованого захоплювача знайдеться в автомобільній промисловості, де необхідно прокладати кілометри кабелів. Автоматизація процесу не тільки дозволить компаніям економити, а й збільшить швидкість виробництва автомобілів, викресливши змінну важкої ручної праці.

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Джерело: Engadget
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