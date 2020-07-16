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Науковці розповіли, чому в офісах мають бути велотренажери

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Велотренажери дозволяють не лише підтримувати фізичну форму - фото 1
Велотренажери дозволяють не лише підтримувати фізичну форму

Учені Університету Стерлінга стверджують: якщо поставити в офісі велотренажери та змусити працівників на них тренуватися двічі на тиждень, то можна знизити ризик серцево-судинних захворювань або діабету у співробітників компанії. Це довів експеримент.

Як показало дослідження, тренування тривалістю усього 8 хвилин 40 секунд, що проводяться кожні кілька днів, цілком достатні для поліпшення здоров'я серця.

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Нетривалі навантаження знижують ризик серцевих захворювань на 15%, а також дозволяють зменшити ймовірність розвитку діабету 2-го типу.

Тренування дозволили збільшити насиченість киснем крові і обсяг кисню, що переноситься по організму, в цілому. Це позитивно відбилося на стані здоров'я.

Для досягнення результатів достатньо займатися 9 хвилин - фото 416177
Для досягнення результатів достатньо займатися 9 хвилин

Загалом в експерименті взяли участь 25 офісних працівників, 12 з яких були у контрольній групі і не тренувалися. У основної групи тренування проводилися двічі на тиждень протягом шести тижнів. Тренувальні програми поєднували крутіння педалей з помірною швидкістю і два короткі цикли максимального прискорення по 20 секунд.

Учені виміряли показник VO2 max (максимальне споживання кисню), який досить наочно показує працездатність серця і легенів. Виявилося, показник виріс приблизно на 10% завдяки тренуванням, що відповідало зниженню ризику розвитку серцево-судинних захворювань у більш пізньому віці на 15%.

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Джерело: The Daily Mail
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