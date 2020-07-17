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Світ очима Людини-Мурахи: учені створили мініатюрну камеру GoPro для комах
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Науковці з Вашингтонського університету створили мініатюрну камеру GoPro. Про винахід пише офіційний сайт навчального закладу. Пристрій поміщається на спину жука і дозволить вченим побачити "світ з точки зору Людини-Мурахи".
Бездротова камера важить усього 250 міліграмів і може повертатися на 60 градусів. Дослідники протестували її, надівши спочатку на два види жуків, а після цього на робота розміром з комаху.
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Усі записи з камери, яку носить з собою жук, автоматично завантажуються на смартфон. Поки вони виглядають не дуже вражаюче, але мають велике значення. Повну демонстрацію роботи камери можна подивитися в спеціальному відео.
Учені ніколи не дивилися на життя очима комах. Проєкт може допомогти зробити по-справжньому проривні відкриття. Крім того, кадри, отримані зі спини комах, стануть в пригоді для розвитку робототехніки, пояснив співавтор проєкту, студент інженерного факультету Вікрам Айер.
"Комахи можуть перетнути ділянки, які надзвичайно складно подолати роботам. Серед іншого система може допомогти нам, даючи побачити важкодоступні місця", – зазначив Айер.
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