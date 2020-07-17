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Світ очима Людини-Мурахи: учені створили мініатюрну камеру GoPro для комах

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Камера дозволить досліджувати світ за допомогою комах - фото 1
Камера дозволить досліджувати світ за допомогою комах

Науковці з Вашингтонського університету створили мініатюрну камеру GoPro. Про винахід пише офіційний сайт навчального закладу. Пристрій поміщається на спину жука і дозволить вченим побачити "світ з точки зору Людини-Мурахи".

Бездротова камера важить усього 250 міліграмів і може повертатися на 60 градусів. Дослідники протестували її, надівши спочатку на два види жуків, а після цього на робота розміром з комаху.

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Світ очима Людини-Мурахи: учені створили мініатюрну камеру GoPro для комах - фото 416343

Усі записи з камери, яку носить з собою жук, автоматично завантажуються на смартфон. Поки вони виглядають не дуже вражаюче, але мають велике значення. Повну демонстрацію роботи камери можна подивитися в спеціальному відео.

Учені ніколи не дивилися на життя очима комах. Проєкт може допомогти зробити по-справжньому проривні відкриття. Крім того, кадри, отримані зі спини комах, стануть в пригоді для розвитку робототехніки, пояснив співавтор проєкту, студент інженерного факультету Вікрам Айер.

Світ очима Людини-Мурахи: учені створили мініатюрну камеру GoPro для комах - фото 416344

"Комахи можуть перетнути ділянки, які надзвичайно складно подолати роботам. Серед іншого система може допомогти нам, даючи побачити важкодоступні місця", – зазначив Айер.

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Джерело: Washington EDU
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