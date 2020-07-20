На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Чому бути совою не надто корисно для здоров'я
-
- 18
Сови щодня пізно лягають спати і пізно встають. Передбачається, що ця тенденція людей, які дотримуються такого способу життя, негативно впливає на їхнє здоров'я. Спробуймо розбиратися, чи так це насправді.
Як ви вже зрозуміли з заголовка, бути совою не вельми корисно. Пройдемось по конкретних пунктах ризику, пов'язаних з цими хронотипом.
Це цікаво: Брехуни не дивляться в очі та ще 4 міфи про мову тіла, які давно вже зруйнували науковці
Хронотип людини
Виділяють три хронотипи: ранній ("жайворонки"), пізній ("сови") і щось середнє ("голуби"). Найчастіше під прицілом дослідження вчених потрапляють люди, чий біологічний годинник не збігається з режимом дня інших людей. Наприклад, дослідники намагаються зрозуміти, що означає бути совою серед жайворонків. Висновки в експертів виходять різними, але здебільшого вони сходяться на думці, що пізній хронотип збільшує ризик передчасної смерті.
Чому небезпечно бути "совою"
Дослідження вчених з Північно-Західного Університету і Університету Суррея показало, що ймовірність ранньої смерті у сов на 10% вища, ніж у жайворонків. У вивченні залучили понад 433 тисяч британців протягом шести з половиною років. Це, звичайно, не означає, що неодмінно всі люди, які люблять пізні пробудження і засипання, помруть рано, але результати наукової праці насторожили громадськість.
Експерти також з'ясували, що сови частіше стикаються з діабетом, серцево-судинними захворюваннями, шлунково-кишковими недугами, хворобами системи дихання і психічними розладами.
Учені не змогли дати чітку відповідь, чому совами бути небезпечно і як це пов'язано з хворобами. Існує досить переконлива теорія, що наш біологічний годинник повинен бути синхронізовані з розпорядком дня більшості людей, щоб не порушувалися біологічні процеси. Інакше це принесе багато стресу, звідси і хвороби. Життя як у сови – це постійний джетлаг.
Причому чергувати час засинання і пробудження так само шкідливо для здоров'я, як і постійно лягати пізно. Згадайте свій стан, коли ви пізно укладаєтеся спати на вихідних, а в понеділок змушені рано прокидатися. Неймовірний стрес відчуває організм при подібних навантаженнях.
Дослідження показує, що при пізньому способі життя розвиваються ознаки порушення метаболізму, що передують діабету. Швидкість обміну речовин сповільнилася на 8%, а це сприяло набору ваги – до 6 кілограмів на рік.
Люди-сови більше схильні до депресій, шкідливих звичок. Сам по собі хронотип не провокує подібні ефекти, але режим дня стає порушеним, отже, призводить до стресу для організму.
Сови стикаються з низкою проблем не тільки зі здоров'ям. Більшість людей все-таки живуть за змішаним або раннім хронотипом. Відповідно, совам доводиться звикати до того, що їх спосіб життя не відповідає образу життя інших.
Читайте також: Учені закликали людей публікувати селфі в соцмережах: навіщо це робити?
-
21:0021 липня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
20:52Секс гарантований: жінки розповіли, які якості їм найбільше подобаються у чоловіках
-
20:31Легендарний Ford Mustang Shelby GT350R продали за шалені гроші
-
20:09Як правильно робити дікпіки: кумедна інструкція від дівчини на прикладі огірка
-
19:53Унікальні фішки Samsung Galaxy Note20 Ultra показали на відео
-
ТЕСТ: Як ви змінитесь після карантину?
-
19:37Снуп Дог випустив мобільну гру про створення реп-імперії
-
19:24Чому бути совою не надто корисно для здоров'я
-
19:13Toyota змінила логотип: фото
-
18:53Чому розповідати про свої провали корисніше, ніж про успіхи
-
18:42Популярна 55-річна актриса знялася в халаті на голе тіло: пікантне фото
-
18:26Чому цього не було раніше: робот навчився розплутувати навушники та дроти
-
18:16У продажу з'явилися брудні стоптані кеди від Converse за 80 доларів
-
18:07Відпочинок на Херсонщині 2020: куди поїхати, що подивитись і скільки це коштує
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
17:59Гороскоп на 21 липня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
17:52Американка розповіла, як вона купила будинок в Італії за 1 євро
-
17:39Tesla Model Y можна взяти в оренду за 500 доларів на місяць
-
17:23Учені закликали людей публікувати селфі в соцмережах: навіщо це робити?
-
17:11Американець не міг поділити з сусідами територію, тому розрізав їхній гараж навпіл: фото
-
16:53В'єтнамці створили картонну копію Lamborghini Aventador: епічне відео
-
16:40Науковці створили найбільшу 3D-карту видимого Всесвіту
-
16:35Чи корисно заміняти хліб на лаваш: пояснення експертів
-
16:2310 випадків, коли актори грали персонажів іншого віку, але ніхто їм не повірив
-
16:12Sony обмежить можливості покупки PlayStation 5
-
20:09Як правильно робити дікпіки: кумедна інструкція від дівчини на прикладі огірка
-
18:07Відпочинок на Херсонщині 2020: куди поїхати, що подивитись і скільки це коштує
-
16:2310 випадків, коли актори грали персонажів іншого віку, але ніхто їм не повірив
-
13:41Наскільки швидко німці їздять по автобанах: цифри вас шокують
-
11:46Ми не можемо обирати, де з'явитися на світ уперше: нова порція перлів із ЗНО 2020
-
09:17Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на Covid-19 станом на 20 липня
-
07:21Погода в Україні 20 липня: точний прогноз на понеділок
- 19 липня
-
21:51У цих пар знаків Зодіаку завжди найкращий секс
-
19:22Брехуни не дивляться в очі та ще 4 міфи про мову тіла, які давно вже зруйнували науковці
-
17:25Дівчина тижня: екзотична стюардеса Бруна Ларісса, яка заводить мережу своєю фігурою (18+)
-
14:50Як правильно готуватися чоловікам до стрижки: корисні поради
-
12:19Spotify, Apple Music і YouTube Music: порівняння, огляд та ціни стрімінгових сервісів
-
10:50Віталік чи Володя – який брат на фото? ТЕСТ до 49-річчя Віталія Кличка
-
09:27Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на Covid-19 станом на 19 липня
-
08:19Погода в Україні 19 липня: точний прогноз на сьогодні
- 18 липня
-
22:53Переможець Мастер Шеф Професіонали 2 сезон – Євген Грибеник: біографія і фото
-
21:24Секс з самого ранку: оголена Настя Каменських похизувалась апетитними формами
-
19:23ТОП-10 популярних хітів з 2000-х, які наспівують досі
-
16:47Він Дізель святкує 53 роки: 5 найкращих фільмів з іменинником
-
14:21ТЕСТ: Перевір, що ти знаєш про середньовічні замки?
-
12:51Гороскоп на цей тиждень 20 – 26 липня: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
09:50Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на Covid-19 станом на 18 липня
-
08:24Не зраджують бренду: аналітики назвали найбільш відданих водіїв
- 17 липня
-
21:02Спробуйте і ви: науковці назвали найпопулярніші рольові ігри для сексу
-
18:00Всесвітній день емодзі: Вгадай справжнє значення смайликів, які щодня використовуєш