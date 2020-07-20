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Чому бути совою не надто корисно для здоров'я

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У сов частіше виникають проблеми зі здоров'ям - фото 1
У сов частіше виникають проблеми зі здоров'ям

Сови щодня пізно лягають спати і пізно встають. Передбачається, що ця тенденція людей, які дотримуються такого способу життя, негативно впливає на їхнє здоров'я. Спробуймо розбиратися, чи так це насправді.

Як ви вже зрозуміли з заголовка, бути совою не вельми корисно. Пройдемось по конкретних пунктах ризику, пов'язаних з цими хронотипом.

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Хронотип людини

Виділяють три хронотипи: ранній ("жайворонки"), пізній ("сови") і щось середнє ("голуби"). Найчастіше під прицілом дослідження вчених потрапляють люди, чий біологічний годинник не збігається з режимом дня інших людей. Наприклад, дослідники намагаються зрозуміти, що означає бути совою серед жайворонків. Висновки в експертів виходять різними, але здебільшого вони сходяться на думці, що пізній хронотип збільшує ризик передчасної смерті.

Сови добряче потерпають через свій хронотип - фото 416694
Сови добряче потерпають через свій хронотип

Чому небезпечно бути "совою"

Дослідження вчених з Північно-Західного Університету і Університету Суррея показало, що ймовірність ранньої смерті у сов на 10% вища, ніж у жайворонків. У вивченні залучили понад 433 тисяч британців протягом шести з половиною років. Це, звичайно, не означає, що неодмінно всі люди, які люблять пізні пробудження і засипання, помруть рано, але результати наукової праці насторожили громадськість.
Експерти також з'ясували, що сови частіше стикаються з діабетом, серцево-судинними захворюваннями, шлунково-кишковими недугами, хворобами системи дихання і психічними розладами.

Учені не змогли дати чітку відповідь, чому совами бути небезпечно і як це пов'язано з хворобами. Існує досить переконлива теорія, що наш біологічний годинник повинен бути синхронізовані з розпорядком дня більшості людей, щоб не порушувалися біологічні процеси. Інакше це принесе багато стресу, звідси і хвороби. Життя як у сови – це постійний джетлаг.

Бути совою – жити в постійному джетлагу - фото 416695
Бути совою – жити в постійному джетлагу

Причому чергувати час засинання і пробудження так само шкідливо для здоров'я, як і постійно лягати пізно. Згадайте свій стан, коли ви пізно укладаєтеся спати на вихідних, а в понеділок змушені рано прокидатися. Неймовірний стрес відчуває організм при подібних навантаженнях.

Дослідження показує, що при пізньому способі життя розвиваються ознаки порушення метаболізму, що передують діабету. Швидкість обміну речовин сповільнилася на 8%, а це сприяло набору ваги – до 6 кілограмів на рік.

Сови частіше набирають зайву вагу - фото 416696
Сови частіше набирають зайву вагу

Люди-сови більше схильні до депресій, шкідливих звичок. Сам по собі хронотип не провокує подібні ефекти, але режим дня стає порушеним, отже, призводить до стресу для організму.

Сови стикаються з низкою проблем не тільки зі здоров'ям. Більшість людей все-таки живуть за змішаним або раннім хронотипом. Відповідно, совам доводиться звикати до того, що їх спосіб життя не відповідає образу життя інших.

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Джерело: Medikforum
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