Учені закликали людей публікувати селфі в соцмережах: навіщо це робити?

Якщо вас завжди дивували люди, які роблять десятки селфі щодня, то ви у цьому не самотні. Науковці з регулярною зависністю вивчають вплив такого типу фотографій на людину. Цього разу їхнє дослідження стосувалося публікації світлин у соцмережах. Як це впливає на людину?

Австралійські вчені довели, що публікація селфі в Instagram або Facebook робить людей щасливішими.

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Учені встановили взаємозв'язок між кількістю опублікованих селфі в Instagram і почуттям щастя людини. Опитавши 373 учасників, науковці прийшли до висновку про те, що форми соціального заохочення у вигляді лайків і коментарів пов'язані з загальному рівнем добробуту людини.

"Соціальні медіатехнології стали ключовим фактором впливу на психологічні аспекти людських емоцій, таких як добробут. Минулі дослідження виявили змішані результати, що стосуються взаємозв'язку між використанням соціальних мереж і хорошим самопочуттям", – зауважили науковці.

Фото, викладені в мережу, можуть зробити вас щасливішими

Раніше ж експерти вирішили перевірити, хто ж робить більше селфі: чоловіки чи жінки? Китайська компанія з виробництва смартфонів Honor провела дослідження, під час якого з'ясувалося, що середній користувач телефона з камерою робить понад 450 селфі на рік. Згідно з даними того ж дослідження, чоловіки роблять більше фотографій, ніж жінки. Також близько 85% людей вважають, що вони почали фотографуватися частіше, ніж будь-коли раніше.

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