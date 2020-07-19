Брехуни не дивляться в очі та ще 4 міфи про мову тіла, які давно вже зруйнували науковці

Ми спілкуємося не тільки за допомогою слів, а й за допомогою жестів, поглядів і міміки. У якийсь момент люди вирішили, що невербальні послання можна розшифрувати так само, як і будь-яку іншу мову, і що у кожного жесту або руху є свій "переклад". У результаті народилися кілька дещо хибних теорій.

Руйнуємо поширені міфи про мову тіла, які вже давно не мають нічого спільного з правдою.

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1. 90% інформації ми отримуємо невербально

Досить спірне твердження, яке, однак, стало дуже популярним. І цитують його всі, кому не лінь. А почалося все з того, що у 60-х роках професор психології Альберт Меєрабіан вирішив вивчити, як ми сприймаємо чужі емоції. Учасникам експерименту зачитували слова, використовуючи різну інтонацію, і показували фотографії людей з різними виразами на обличчях. А потім просили випробовуваних розповісти, які емоції вони "прочитали".

Виходячи з їх відповідей Меєрабіан зробив висновок, що чужі почуття і настрої ми сприймаємо переважно завдяки міміці, позам, інтонаціям і поглядам. Цей висновок почали цитувати у відриві від контексту – так, наче психолог говорив про будь-яку інформацію.

Але пізніше він сам підкреслив, що мова йшла винятково про емоції і зокрема про те, як ми розуміємо, чи подобаємося ми людині чи ні. Адже, якби 90% інформації ми отримували невербально, то могли б без перекладу дивитися фільм будь-якою мовою. Але цього чомусь не відбувається.

2. Брехуни не дивляться в очі

"Знову брешеш?! Дивись мені в очі!" – щось подібне ви напевно чули. Особливо в дитинстві, наприклад, коли, хвилюючись, розповідали вчительці, що забули вдома зошит з домашнім завданням. Твердження про те, що брехуни уникають зорового контакту, – насправді не таке вже й помилкове.

Маленькі діти і просто недосвідчені брехуни дійсно намагаються не піднімати погляд на співрозмовника, коли говорять неправду. Але більшість дорослих – особливо ті, у кого вже "чорний пояс" з брехні, – будуть дивитися на вас найчистішими, непідробно щирими очима. І ви навіть не запідозрите, що вас обводять навколо пальця.

Люди навчились брехати, дивлячись у вічі

Ось що говорить психолог Тамара Хілл, яка вивчала поведінку патологічних брехунів і психопатів: "Досвідчені брехуни без зусиль встановлюють прямий зоровий контакт і здаються дуже невимушеними і спокійними".

При цьому якщо людина відводить погляд під час розмови, це зовсім не означає, що вона бреше. Може бути, вона ніяковіє. А може, у неї розлад аутистичного спектру або проблеми з концентрацією уваги. Крім того, коли повідомляєш комусь неприємну правду, дивитися йому в очі теж буває важко, бо страшно, як людина відреагує.

3. Якщо співрозмовник дивиться вліво – він бреше

Було б добре, якби ми відразу розуміли, що нас обманюють. Ось дивиться людина в сторону, або чеше ніс, або проводить рукою по волоссю – все, отже, перед вами брехун. Але на жаль, це так не працює.

Складно сказати, звідки прийшла ідея, що по напрямку погляду можна визначити, чи говорить співрозмовник правду. Можливо, вперше ця думка була сформульована в книгах з нейролінгвістичного програмування. НЛП – псевдонаукова методика, яка містить різні психологічні прийоми і нібито дозволяє налагоджувати спілкування, маніпулювати людьми та ставати успішнішими. І вчені прийшли до висновку, що більшість її теорій і технік не є ефективними.

Одна з таких теорій НЛП стверджує що, якщо людина бреше, вона дивиться вліво і вгору. Але на практиці ця думка не підтвердилася. Під час експериментів з'ясувалось, що ніякого зв'язку між рухами очей і правдивістю висловлювань немає.

4. Схрещені на грудях руки – захисна поза

Легенда свідчить: якщо людина склала руки на грудях, отже, вона закривається від оточуючих, почувається некомфортно або навіть проявляє ворожість. Ця ідея багато років тиражувалася в літературі, яка стосувалась теми психології. Дійшло до того, що люди бояться схрещувати руки на публіці, адже раптом інші вирішать, що з ними щось не те.

А як насправді? Психологи вважають, що люди схрещують руки на грудях з безлічі причин. Іноді ми і правда робимо так, щоб заспокоїтися, впоратися з тривогою, нетерпінням або страхом. А іноді неусвідомлено копіюємо жест співрозмовника, або намагаємося зігрітися, або просто сидимо в незручному кріслі без підлокітників і не знаємо, куди подіти руки. Словом, однозначного трактування для цього жесту немає.

Схрещені руки – не завжди про захист

Перекласти мову тіла так само, як ми перекладаємо іноземні слова, неможливо: занадто велику роль відіграє контекст ситуації і особливості характеру людини. І якщо при спілкуванні з вами хтось переплітає руки на грудях, це не обов'язково означає, що ви цій людині не подобаєтеся.

5. Поза Диво-жінки допоможе почуватися впевненіше

У 2012 році соціальний психолог Емі Кадді виступила на конференції TED і розповіла, що пози не тільки відображають наш стан, а й, навпаки, можуть формувати його. Зокрема, поза Диво-жінки (ноги на ширині плечей, руки упираються в стегна, плечі розправлені, підборіддя задерте) змінює гормональний статус людини і робить її цілеспрямованішою і впевненішою. Ідея викликала бурхливий резонанс і швидко поширилася. Її використовували навіть в кіно і телевізійних шоу. Так, в серіалі "Американська домогосподарка" чоловік головної героїні приймає позу Диво-жінки (вона ж – поза сили) перед тим, як писати статтю.

І звичайно, цю теорію не обійшли стороною вчені – розгорілася гостра наукова дискусія. Дослідники повторили експеримент Кадді і не знайшли доказів того, що поза сили підвищує рівень тестостерону. Правда, крапка в цій історії ще не поставлена: деякі вчені вважають, що в гіпотезі Кадді є частка істини, і працюють над методологією нових досліджень. Загалом, все дуже заплутано. І жодної гарантії, що поза сили насправді допоможе вам стати сильнішими, немає.

Поза Диво-жінки додає впевненості, але це не точно

Ми з упевненістю можемо сказати вам лише одне: якщо ви не знайомі з людиною, то звертати увагу на її пози точно не варто. Цілком імовірно, що вона просто використовує певні невербальні прийоми, бо звикла це робити. А от за поведінкою друзів і рідних можна з цікавістю слідкувати та вивчати їх.

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