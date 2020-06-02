Чому акваріумні рибки страждають від депресії

Вчені вперше виявили феномен відчаю у акваріумних рибок, а також перевірили на них дію антидепресантів.

Вчені створили модель відчаю на основі даних про рибок зебраданіо і перевірили на цій моделі препарати від депресії. Для цього фахівці закріплювали хвости рибок в губчатому матеріалі і спостерігали за тим, як змінюється поведінка рибок. Після цього зебраданіо поміщали на п'ять хвилин в сосуд з класичними антидепресантами.

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Фахівці вивчали частоту і сумарну амплітуду коливань рибок, а також тривалість їх завмирань. Для перевірки моделі, крім розчину антидепресантів, використовувався низьковольтний електричний струм, феромон тривоги і препарат феназепам.

Як виявилося, феназепам не викликав змін в поведінці рибок, електричний шок і феромон тривоги зменшували їх активність, а антидепресанти її збільшували. Це свідчить про зниження рівня відчаю під впливом антидепресантів. Крім того, вплив антидепресантами перед тестуванням збільшило інтенсивність використання в мозку зебраданіо серотоніну і дофаміну, тісно пов'язаних з депресією і емоціями у людини.

Зебраданіо

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