Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус Карантин

Чому акваріумні рибки страждають від депресії

  • 8
Рибки - фото 1
Рибки / sciencedirect

Вчені вперше виявили феномен відчаю у акваріумних рибок, а також перевірили на них дію антидепресантів.

Вчені створили модель відчаю на основі даних про рибок зебраданіо і перевірили на цій моделі препарати від депресії. Для цього фахівці закріплювали хвости рибок в губчатому матеріалі і спостерігали за тим, як змінюється поведінка рибок. Після цього зебраданіо поміщали на п'ять хвилин в сосуд з класичними антидепресантами.

І ще: Собаку з найдовшими вухами знайшли в Україні: фото, яке підкорило мережу

Фахівці вивчали частоту і сумарну амплітуду коливань рибок, а також тривалість їх завмирань. Для перевірки моделі, крім розчину антидепресантів, використовувався низьковольтний електричний струм, феромон тривоги і препарат феназепам.

Як виявилося, феназепам не викликав змін в поведінці рибок, електричний шок і феромон тривоги зменшували їх активність, а антидепресанти її збільшували. Це свідчить про зниження рівня відчаю під впливом антидепресантів. Крім того, вплив антидепресантами перед тестуванням збільшило інтенсивність використання в мозку зебраданіо серотоніну і дофаміну, тісно пов'язаних з депресією і емоціями у людини.

Зебраданіо - фото 407696
Зебраданіо

Читайте також: Красиво, але моторошно: відео з акулою підкорило Reddit

Джерело: sciencedirect
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Дівчина тижня: гаряча стриптизерка та порноактриса Ельза Джин, яка зводить з розуму (18+)
  • 31 травня, 16:20
  • 900
Коли провів карантин недарма: 20 крутих прикладів, які надихають
  • 29 травня, 16:07
  • 646
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14.11.2019, 13:09
  • 2344574
Загрузка...
Новини