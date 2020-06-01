Собаку з найдовшими вухами знайшли в Україні: фото, яке підкорило мережу

Собаку з найдовшими вухами внесуть до книги рекордів України. На нагороду претендує пес Умка з притулку породи метис. Фото тварини опублікувала на своїй сторінці в Facebook керівник Національного реєстру рекордів Лана Вєтрова.

Заявку на рекорд подала 11-річна школярка Єва Масна. Рік тому вона стала ініціатором поїздки в Бородянський притулок за собакою, яку підтримали її батьки. Тепер Умка живе з сім'єю.

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Вуха хвостатого, за попередніми даними, досягають 15 см.

"Особливістю є те, що при таких розмірах вушка не падають, а стоять як у фараонового собаки. Точні виміри будуть здійснені ветеринарним лікарем Нелею Левченко під час фіксації рекорду", – написала Вєтрова.

Фото довговухої Умки підкорило мережу. Під публікацією користувачі залишили захоплені коментарі. Деякі відзначили, що пес схожий на кролика.

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