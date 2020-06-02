Красиво, але моторошно: відео з акулою підкорило Reddit

Не лише котики підкорюють тренди мережі, а й морські жителі. Щоправда, ролики з ними викликають і захоплення, і справжній страх. Так трапилось і з очевидцями блакитної акули.

На платформі Reddit користувач з ніком unnaturalorder поділився відео з морської прогулянки, під час якої до людей ледь не приєдналась блакитна акула. За короткий час запис зібрав понад 13 тисяч переглядів та сотні коментарів.

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"Прекрасна, але жахлива акула кусає шматок човна", – відзначив автор. І справді, на ролику можна побачити, як ця риба намагається випробувати судно на смак, але воно не припадає їй до душі. Відзначимо, що блакитні акули вважаються небезпечними, але нема правдивих доказів нападу на людей. Водночас, вони є найпопулярнішим вид акул, на яких полюють рибалки-спортсмени.

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