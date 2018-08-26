Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Серіал Школа Музика Привітання

Чим особливі смартфони Nokia 5.1 Plus і 6.1 Plus

  • 218
Nokia 5.1 Plus коштуватиме від 199 євро - фото 1
Nokia 5.1 Plus коштуватиме від 199 євро / Android Authority

В Індії HMD Global показала новий безрамковий смартфон Nokia 5.1 Plus, що продовжує лінійку пристроїв компанії для глобального ринку. Крім того, перед початком продажів у Європі був представлений і Nokia 6.1 Plus, анонс якого відбувся минулого місяця.

"З самого початку ми сфокусувалися на тому, щоб користувачі наших смартфонів отримали все, що очікують від телефонів Nokia і навіть більше – видатний дизайн і бездоганна якість виконання, технології, які реально допомагають в повсякденних справах і, звичайно, чистий, безпечний, оновлюваний Android. Представлені сьогодні Nokia 6.1 Plus і Nokia 5.1 Plus оснащені безрамковими дисплеями та новітніми процесорами. Новинки, що доповнили лінійку смартфонів Android One, володіють високою продуктивністю, підтримують функції на основі штучного інтелекту і володіють усіма характеристиками преміальних смартфонів", – заявив директор з продуктів HMD Global Юхо Сарвікас.

І ще: Чому користувачі переходять з Android на iOS

Nokia 5.1 Plus

Nokia 5.1 Plus – це версія, яка вийшла раніше моделі Nokia X5 для глобального ринку. Безрамковий 2,5D-дисплей смартфона з діагоналлю 5,8 дюйма, співвідношенням сторін 19: 9 і роздільною здатністю HD + (1520x720 пікселів) отримав трендову "брову" у верхній частині. Товщина металевого корпусу гаджета складає 8 мм.

Смартфон побудований на базі 8-ядерного чипсета MediaTek Helio P60 з тактовою частотою 2 ГГц. Також пристрій отримав 3 ГБ оперативної пам'яті. Об'єм вбудованого сховища дорівнює 32 ГБ. Дактилоскопічний сенсор розмістився на задній панелі пристрою.

Nokia 5.1 Plus - фото 272215
Nokia 5.1 Plus

Роздільна здатність сенсорів подвійної основної камери з функцією цифрової стабілізації становить 13 і 5 мегапікселів, а фронтальної камери – 8 мегапікселів. Підтримуються режими зйомки з ефектом глибини зображення та м'яким розмиванням фону, а також функція портретного освітлення.

Новинка працює під управлінням чистого Android Oreo і буде отримувати оновлення прошивки протягом двох років у рамках програми Android One. Місткість акумулятора становить 3 060 мАг.

Nokia 5.1 Plus - фото 272214
Nokia 5.1 Plus

Nokia 6.1 Plus

Як і її "молодший брат", смартфон Nokia 6.1 Plus – це глобальна версія Nokia X6, що вийшов раніше. Гаджет отримав дисплей з "монобровою", співвідношенням сторін 19: 9 і роздільною здатністю Full HD + (2160x1080 пікселів) діагоналлю 5,8 дюйма. "Серцем" пристрою став добротний середнячок Snapdragon 636 з частотою 1,8 ГГц, і GPU Adreno 509. Об'єм оперативної пам'яті смартфона дорівнює 4 ГБ, внутрішнього накопичувача – 64 ГБ.

Nokia 6.1 Plus - фото 272213
Nokia 6.1 Plus

Подвійний модуль основної камери оснащений сенсорами на 16 і 5 мегапікселів, роздільна здатність фронтальної камери – 16 мегапікселів. Місткість акумулятора смартфона з підтримкою швидкої зарядки – 3 060 мАг.

Nokia 6.1 Plus - фото 272212
Nokia 6.1 Plus

Продажі Nokia 6.1 Plus на міжнародному ринку почнуться в серпні за ціною від € 249. Nokia 5.1 Plus з'явиться в магазинах у вересні й обійдеться покупцям в суму від € 199. Обидва смартфони будуть доступні в трьох колірних варіантах: глянсовий чорний, глянсовий білий і глянсовий індиго.

Читайте також: Маркетинговий хід: Samsung вкотре перехвалили свій смартфон

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Хіти 70-90: дізнайся, яка пісня була найпопулярнішою в рік твого народження
  • 17:00, 30 серпня
  • 1740
На Радіо МАКСИМУМ запустилося нове ранкове шоу з крутими ведучими
  • 11:00, 20 серпня
  • 719
Оскар 2019: оголошено фільм, який представить Україну
  • 14:14, 29 серпня
  • 251
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Технології