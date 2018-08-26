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Чим особливі смартфони Nokia 5.1 Plus і 6.1 Plus
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В Індії HMD Global показала новий безрамковий смартфон Nokia 5.1 Plus, що продовжує лінійку пристроїв компанії для глобального ринку. Крім того, перед початком продажів у Європі був представлений і Nokia 6.1 Plus, анонс якого відбувся минулого місяця.
"З самого початку ми сфокусувалися на тому, щоб користувачі наших смартфонів отримали все, що очікують від телефонів Nokia і навіть більше – видатний дизайн і бездоганна якість виконання, технології, які реально допомагають в повсякденних справах і, звичайно, чистий, безпечний, оновлюваний Android. Представлені сьогодні Nokia 6.1 Plus і Nokia 5.1 Plus оснащені безрамковими дисплеями та новітніми процесорами. Новинки, що доповнили лінійку смартфонів Android One, володіють високою продуктивністю, підтримують функції на основі штучного інтелекту і володіють усіма характеристиками преміальних смартфонів", – заявив директор з продуктів HMD Global Юхо Сарвікас.
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Nokia 5.1 Plus
Nokia 5.1 Plus – це версія, яка вийшла раніше моделі Nokia X5 для глобального ринку. Безрамковий 2,5D-дисплей смартфона з діагоналлю 5,8 дюйма, співвідношенням сторін 19: 9 і роздільною здатністю HD + (1520x720 пікселів) отримав трендову "брову" у верхній частині. Товщина металевого корпусу гаджета складає 8 мм.
Смартфон побудований на базі 8-ядерного чипсета MediaTek Helio P60 з тактовою частотою 2 ГГц. Також пристрій отримав 3 ГБ оперативної пам'яті. Об'єм вбудованого сховища дорівнює 32 ГБ. Дактилоскопічний сенсор розмістився на задній панелі пристрою.
Роздільна здатність сенсорів подвійної основної камери з функцією цифрової стабілізації становить 13 і 5 мегапікселів, а фронтальної камери – 8 мегапікселів. Підтримуються режими зйомки з ефектом глибини зображення та м'яким розмиванням фону, а також функція портретного освітлення.
Новинка працює під управлінням чистого Android Oreo і буде отримувати оновлення прошивки протягом двох років у рамках програми Android One. Місткість акумулятора становить 3 060 мАг.
Nokia 6.1 Plus
Як і її "молодший брат", смартфон Nokia 6.1 Plus – це глобальна версія Nokia X6, що вийшов раніше. Гаджет отримав дисплей з "монобровою", співвідношенням сторін 19: 9 і роздільною здатністю Full HD + (2160x1080 пікселів) діагоналлю 5,8 дюйма. "Серцем" пристрою став добротний середнячок Snapdragon 636 з частотою 1,8 ГГц, і GPU Adreno 509. Об'єм оперативної пам'яті смартфона дорівнює 4 ГБ, внутрішнього накопичувача – 64 ГБ.
Подвійний модуль основної камери оснащений сенсорами на 16 і 5 мегапікселів, роздільна здатність фронтальної камери – 16 мегапікселів. Місткість акумулятора смартфона з підтримкою швидкої зарядки – 3 060 мАг.
Продажі Nokia 6.1 Plus на міжнародному ринку почнуться в серпні за ціною від € 249. Nokia 5.1 Plus з'явиться в магазинах у вересні й обійдеться покупцям в суму від € 199. Обидва смартфони будуть доступні в трьох колірних варіантах: глянсовий чорний, глянсовий білий і глянсовий індиго.
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