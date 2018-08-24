Чому користувачі переходять з Android на iOS

На хороші показники зростання продажів iPhone по всьому світі частково впливають колишні власники Android, котрі проміняли "зеленого робота" на iOS.

Інтернет-журнал PCMag вирішив більш детально вивчити причини, щоб усім стало зрозуміло, що ж надихнуло Android-користувачів попрощатися зі своїми смартфонами.

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В опитуванні взяли участь 2500 споживачів з Америки. 29% від загальної кількості опитуваних відзначили, що переходили з однією мобільної ОС на іншу. Причому 18% раніше користувалися смартфонами на Android і перейшли на продукти Apple, а 11% – навпаки. Згідно з даними дослідження, саме ці 11% віддали свої голоси на користь Android через більш привабливий цінник.

Варто зазначити, що питань про інші ОС, таких як Windows Mobile або BlackBerry OS, в опитуванні не було.

Серед опитуваних були й ті, хто взагалі не замислювався про зміну телефона через одну з цих причин:

56% не цікавляться новинками мобільної індустрії;

34% купують новий, тільки коли дійсний контракт закінчується;

17% купують новий пристрій у разі поломки дисплея на поточному апараті.

Результати опитування користувачів / pcmag

На питання респондентам: "Як часто ви міняєте телефони?", – 53% заявили, що готові замінити гаджет тільки в разі поломки.

Основною ж причиною зміни Android на iOS є кращий досвід користування.

Тім Кук часто говорить про те, що люди, що переходять з інших ОС на смартфони Apple, позитивно впливають на продажі компанії. У минулому році корпорація навіть випустила низку відеороликів про перехід на iPhone.

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