Маркетинговий хід: Samsung вкотре перехвалили свій смартфон

Компанія Samsung під час презентації Galaxy Note9 багато розповідала про нову рідинну систему охолодження на основі карбону.

Samsung Galaxy Note9 має не лише рекордний для виробника акумулятор на 4000 мАг, а й оновлену систему охолодження пристрою. Це й надихнуло відеоблогера Зака Нільсона на розбір пристрою та перевірку цієї "хваленої" технології.

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Приклавши чимало зусиль, Нільсон повністю розібрав смартфон і зазначив, що трубка для відведення тепла і мідна пластина теплорозсіювача значно більші, ніж у попередньої моделі лінійки. Це означає, що охолодження має бути більш ефективним, аніж у торішнього Note8.

На цьому він не зупинився. Після того, як мідна трубка була розрізана, всередині не виявилося жодних ознак рідини. Вона повинна була миттєво випаруватися при порушенні герметичності, але сліди мали б залишитися на її внутрішніх стінках. Також блогер не зміг знайти жодних слідів карбону.

На його думку, "карбонова рідина" – маркетинговий прийом, покликаний покращити продажі пристрою. Проте, на кількості мідних елементів розробники пристрою явно не зекономили. Блогер уважає, що перегріву смартфона не варто побоюватися, навіть якщо рідини всередині нема.

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