Чим корисні ягоди та як правильно заготовити їх на зиму: пояснення Супрун

Сезон ягід у розпалі, тому зараз саме час поповнювати свій раціон корисними нутрієнтами, які є в ягодах, а також готувати їх на осінь та зиму. Чим корисні ягоди, як їх краще споживати і як заморожувати, аби зберегти їхню користь — нагадує Уляна Супрун.

Ягоди – це функціональна їжа, тобто вона допомагає знизити ризики чи полегшити перебіг якихось захворювань. Завдяки антоціанам та вітамінам ягоди мають антиоксидантні, протимікробні, протизапальні і нейро- та кардіопротекторні властивості, йдеться в дописі Уляни Супрун.

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Водночас руйнівниця міфів наголошує, що ягоди – не ліки, тож які б вони не мали властивості, не варто влаштовувати лікування хвороб лише ягодами.

Чорна смородина

Чорна смородина – джерело вітаміну С. У 100 грамах смородини стільки ж цього вітаміну, як приблизно у двох лимонах чи чотирьох апельсинах. У ній також є вітаміни А, Е, В1, В5 та В6. Жиророзчинні вітаміни А та Е містяться в кісточках. Смородина містить гама-ліноленову кислоту. У поєднанні з флавоноїдами (які також є в смородині) вона зменшує запалення і корисна при запаленні суглобів.

Смородина також покращує настрій і робить нас спокійнішими. Все через те, що в ній є інгібітори моноамінооксидази – ті ж речовини, що й в деяких ліках проти депресії. Цей фермент руйнує нейромедіатори серотонін, дофамін, норадреналін, а якщо його пригальмувати, то нейромедіатори діють довше, і ви почуваєтеся радісніше. Саме так діє смородина.

Чорниця

У чорниці високий вміст антоціанів – фіолетових сполук, що мають антиоксидантну і протизапальну дію. Танніни в ній мають протимікробні властивості. Чорниця корисна людям з діабетом другого типу. Вона підвищує чутливість тканин до інсуліну в людей з ожирінням.

Наразі немає доказів, отриманих в ретельно спланованих експериментах і на людях, що чорниця може покращити зір, хоча певні свідчення є.

Регулярне поїдання чорниці стає на заваді старінню мозку. Принаймні, досліди на щурах показали, що регулярне споживання чорниці і полуниці покращило ріст нейронів, спиняло вільнорадикальні процеси і загибель нейронів, та покращило пам’ять і координацію рухів. Ці дані знайшли певне підтвердження і на людях.

Вишня

Вишня є хорошим джерелом клітковини, вітамінів і мінералів, таких як калій, кальцій, вітамін А і фолієвої кислоти. Вони також добре відомі своїми антиоксидантними властивостями. Ці сполуки сповільнюють процеси старіння та зменшують ризики появи хронічних хвороб. Вишня і черешня запобігають деформації кісткової тканини в дітей з ожирінням, і ці кісточкові радять їсти всім дітям.

Вишні мають протизапальну дію і можуть зменшувати больовий синдром. Відбувається це з допомогою антоціанів вишень – пігментів, що роблять її червоною. Вишні покращують стан людей з остеоартритом, зменшують оксидативний стрес і запалення, знижують тиск і сприяють відновленню м'язів.

У вишнях високий вміст мелатоніну, тож вони покращують сон і і їх варто їсти ближче до вечора.

Шовковиця

У шовковиці багато заліза та калію і вітамінів С, К та Е, розчинної та нерозчинної клітковини.

Чорна і червона шовковиця багаті на поліфеноли. Вони потрібні для здоров’я судин та захисту наших власних молекул від пошкодження вільними радикалами.

Шовковиця нормалізує ліпідний профіль крові та зменшує ймовірність атеросклерозу. Але щоб відчути результат, слід принаймні 6 тижнів їсти по 45 грамів шовковиці. Шовковиця може покращувати рівень цукру натщесерце. Показано це, щоправда, на щурах. У здорових людей шовковиця покращує чутливість до інсуліну.

Малина

Сира, заморожена чи перетерта із цукром малина містить флавоноїди, вітамін С, а також трохи цукру. Тож напій з малиною може бути корисним, коли ви хворієте. Ці речовини необхідні імунній системі, водночас під час хвороби часто відсутній апетит, тому теплий напій з малиною – гарний засіб, щоб трохи підживити організм.

Але малина не збиває температуру. Дійсно, в ній є ацетилсаліцилова кислота, і вона блокує роботу ферменту циклооксигенази. Нема роботи ферменту – немає і прозапальних сполук простагландинів, а отже – запалення, набряку і болю. Але в 100 грамах малини лише 1 міліграм ацетилсаліцилової кислоти, а в таблетці їх понад 300.

Флавоноїди малини можуть мати незначну противірусну дію. Ще малина на 15% зменшує ризик серцево-судинних хвороб, але для цього слід їсти принаймні 200 грамів ягід щодня.

Як споживати ягоди з максимальною користю:

Їжте ягоди щодня. Дорослим бажано їсти 300-400 грамів ягід щодня . Цього достатньо, аби отримати порцію корисних нутрієнтів.

. Цього достатньо, аби отримати порцію корисних нутрієнтів. Купуйте чи збирайте ягоди вранці та тримайте в холодильнику. Низькі температури перешкоджають псуванню ягід та руйнації біологічно активних сполук. Якщо ягоди знебарвилися, вони втратили користь.

Поєднуйте ягоди з жирами. Це потрібно для поглинання в кишківнику жиророзчинних вітамінів. Наприклад, вітамін Е, присутній в ягодах, буде краще засвоюватися в присутності жирів.

Їжте разом зі шкірками та насінням. У шкірках багато антоціанів, м’якоть насіння багата на клітковину, а насіння запобігає закрепам.

Перед споживанням замочуйте в розчині соди (2 чайні ложки на літр води), аби зменшити вміст пестицидів, якими часом обробляють ягоди. Ягоди також варто помити – на них можуть бути бактерії з рук людей, які їх збирали чи фасували.

Після споживання полощіть рот водою, щоб змити кислоту, яка шкодить емалі зубів.

Як правильно готувати чи заморожувати ягоди:

Передусім помити, перебрати, висушити, розкласти на деко і заморозити . Потім перекласти в пакети, контейнери, скляні банки чи іншу тару і зберігати далі в морозилці. Так кожна ягода буде окремо і придатна до споживання.

. Потім перекласти в пакети, контейнери, скляні банки чи іншу тару і зберігати далі в морозилці. Так кожна ягода буде окремо і придатна до споживання. Заморожування зберігає майже три чверті біоактивних сполук ягід. Також можна зробити пюре лише з ягід і розкласти по контейнерах.

і розкласти по контейнерах. Варення – не найкращий варіант приготування ягід, а також фруктів. По-перше, через те, що тривала термічна обробка зменшує кількість вітамінів. По-друге, класичне варення містить майже 50% цукру, на додачу до цукрів, присутніх в ягодах чи фруктах. Краще спожити їх свіжими, заморозити, приготувати морс чи пастилу.

– не найкращий варіант приготування ягід, а також фруктів. По-перше, через те, що тривала термічна обробка зменшує кількість вітамінів. По-друге, класичне варення містить майже 50% цукру, на додачу до цукрів, присутніх в ягодах чи фруктах. Краще спожити їх свіжими, заморозити, приготувати морс чи пастилу. Якщо захотіли приготувати напій з ягід, то краще приготуйте морс, а не варіть компот. Для цього потрібно розтовкти ягоди та залити їх водою. Користь від такого напою буде значно більша. Натомість тривале нагрівання руйнує корисні нутрієнти, зокрема, вітамін С.

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