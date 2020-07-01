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Літній тест: Перевір, що ти знаєш про ягоди

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все про ягоди - фото 1
все про ягоди

Що це за літо, якщо не можна донесхочу наїстися ягодами? Запашні, соковиті та солодкі плоди літа вже достигли. Перевір, чи тебе можна назвати ягідним експертом – проходь цікаві тести на Радіо МАКСИМУМ!

Якщо з зимовими святами асоціюються мандаринки, то літо без ягід – зовсім не літо! Навіть якщо у тебе немає можливості самостійно збирати врожай і їсти ягоди одразу з кущів, то не варто засмучуватися, адже є магазини та базари, де можна купити літні смаколики. Зараз перевіримо, наскільки добре ти розбираєшся у ягідних справах!

ТЕСТ: Які місця в Україні тобі варто відвідати

Відповідай на питання та ділися результатом з друзями!

* Якщо тест не відображається, перезавантаж сторінку!

ТЕСТ: Вгадай, з якого фільму ця відома цитата

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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