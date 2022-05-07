Чим будуть особливі образи KALUSH Orchestra на Євробаченні-2022

Уже за лічені дні KALUSH Orchestra виступить на пісенному конкурсі Євробачення-2022. Відомо, якими будуть їхні сценічні образи, а також що вони означають.

KALUSH Orchestra, який є головним фаворитом Євробачення-2022, уже провів дві репетиції на головній сцені у Турині. А це означає, що кожен міг розглянути оновлені образи наших представників. Режисер-постановник розповів "Радіо НВ" у чому особливість образів хлопців.

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Перші фото та відео засвідчили, що рожева панама Олега Псюка на місці. Це тішить, адже вона вже стала справжнісінькою візитівкою фронтмена колективу.

Сама сцена отримала безліч символів. Можна розглянути елементи українських національних костюмів, червоні маки – символ пам'яті військових і громадян, які стали жертвами війни – та образ хіпі. Останній свідчить про пацифізм і заклик до миру.

І хоч Євробачення позиціює себе як абсолютно аполітичний пісенний конкурс, перед нашими виконавцями зараз дуже непроста задача. Їм необхідно своїм виступом, а також під час розмов зі світовою спільнотою, наголошувати на війні, яку розв'язала Росія. KALUSH Orchestra повинні закликати весь цивілізований світ підтримати нашу країну у протистоянні російській агресії.

Режисер-постановник компанії Friends Production Олексій Жембровський розповів, з яких елементів складаються костюми колективу. Також він пролив світло на ідею, яку творці хотіли передати.

Він підкреслив, що кожен костюм розробляли спеціально для пісенного конкурсу. Залишилася лише рожева панамка. Особливої уваги творці приділили українському корінню. Так, на Олегові можна буде побачити автентичний святковий кептар, пошитий на початку XX століття на Буковині. Він пишно та густо розшитий бісером. Також доповнить образ хустина. Зауважимо, що носили її і дівчата, і хлопці.

А от сопілкаря та вокаліста Тимофія Музичука одягнули у гуцульський стрій початку XX століття. Його образ дозволяє уявити, як 100 років виглядали справжні гуцули. Ті, хто є однією з найдревніших етнічних груп, яка мешкає у Карпатах. Вбрання Тимофія характерне Верховинському району Івано-Франківської області.

На ньому автентичний костюм: сердак, сорочка та черес. Це точні репліки стародавніх речей, які носили наші плечі. А через плече у нього перекинута колекційна автентична тайстра – торбина – початку XX століття. Її привезли з Буковини.

Беквокаліст Сашко Таба теж має яскравий образ. Його вбрання дозволяє вкотре підкреслити характер, а також самобутність колективу. Цей костюм – один із візуальних елементів постановки.

Творці підкреслюють, що між усіма елементами необхідно було дотримуватися балансу. Лише в такому випадку вдасться зробити номер гармонійним і приємним окові. Тож під час кожної репетиції все ретельно переглядали, доповнювали й удосконалювали.

Очікуємо на виступ KALUSH Orchestra під час першого півфіналу Євробачення-2022. Він пройде 10 травня. Тож не проґавте можливості підтримати наших хлопців у Турині.

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