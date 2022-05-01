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Jerry Heil та Kalush Orchestra заспівали для Анджеліни Джолі прямо в готелі – відео
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Приїзд Анджеліни Джолі до Львова сколихнув соцмережі, де через подив з'явилось чимало мемів. А тим часом Jerry Heil разом з Kalush Orchestra вирішили виконати пісню для знаменитої акторки. Зацініть!
Несподівана поява голлівудської зірки Анджеліни Джолі у Львові надихнула співачку Jerry Heil та гурт Kalush Orchestra на невеликий музичний перформанс, який присвятили акторці. Представники України на Євробаченні облаштували сцену прямо у своєму готельному номері, де разом з авторкою хіта "Охрана, отмєна" заспівали пісню-звернення до Джолі. Відповідне відео з'явилось у профілі Jerry Heil в інстаграмі.
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Мені одразу прийшли рядки про Вічних (Marvel) і Тену, богиню війни. Анджеліна Джолі з власної волі (не за дорученням ООН) прилетіла у Львів. Зустрівши Kalush Orchestra, які готуються до Євробачення, тієї ж ночі я звернулася до хлопців, і ми записали цей приспів без якоїсь підготовки прямо у них в номері, – поділилась співачка.
Вона також написала окреме звернення до американської знаменитості, висловивши подяку за візит.
Дякуємо, Анджеліно, за те, що привертаєш увагу всього світу тоді, коли він звик чути, що в Україні війна. Будь ласка, попроси своїх друзів з Голлівуду теж відвідувати нас, адже завдяки тобі тепер Україну знову чують! – Наголосила Jerry Heil.
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