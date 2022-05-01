Kalush Orchestra випустили нову версію "Стефанії" для Євробачення: відео зі Львова

Гурт Kalush Orchestra презентував незвичайну версію хіта "Стефанія" під час перформансу у Львові. Чорно-білий ролик став частиною проєкту вечірки Євробачення 2022. Зацініть!

Українці Kalush Orchestra, які вже зовсім скоро представлять нашу країну на найпрестижнішому музичному конкурсі Євробачення 2022, випустили нову версію пісні "Стефанія". Оновлене звучання та атмосферне відео вже припали до душі прихильникам, пише Радіо MAXIMUM.

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Свіжу версію було знято спеціально для Eurovision House Party. Локацією став Будинок вчених у Львові, де символічно на підлозі лежать матраци, адже місто стало прихистком сотень тисяч людей, яким довелось покинути домівки через вторгнення російських окупантів. Чорно-білий кліп вже встиг зібрати 79 тисяч переглядів та сотні захоплених коментарів.

Kalush Orchestra – Стефанія, дивіться відео зі Львова онлайн:

Євробачення 2022 пройде у Турині вже зовсім скоро: півфінали заплановані на 10 та 12 травня, а фінал – 14 травня. Відзначимо, що гурт Kalush Orchestra з піснею Stefania виступить під номером 6 у першому півфіналі.

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