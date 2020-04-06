Не собак і не одяг: що треба дезінфікувати, аби захистись від коронавірусу

Під час пандемії коронавірусу дуже важливо дотримуватись не лише карантину, а й правил здорового глузду. Зашкодити може як нехтування заборонами та порадами, так і надмірне захоплення ними. Відповідаємо на важливі питання про дезінфекцію продуктів, предметів і тварин.

Медична експертка ЮНІСЕФ Катерина Булавінова в інтерв'ю ВВС News Україна розповіла, що треба дезінфікувати у часи коронавірусу, а що таки перебір.

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У домі

За словами експертки, у приміщеннях і справді потрібно часто робити вологе прибирання. Ті поверхні, на які потрапляє слина, наприклад, столи та клавіатура, важливо протирати.

Дверні ручки, вимикачі ви можете протирати, але важливіше частіше мити руки. Обробляти поверхні треба спиртовмісними рідинами, – наголошує Булавінова.

Кварцувати приміщення теж недоцільно. Краще його часто провітрювати.

Верхній одяг та взуття

Пальта, куртки та кросівки не потрібно обробляти антисептиком чи одразу закидати в пралку. Дайте їм спокій та робіть усе, як зазвичай.

Домашні тварини

Не треба дезінфікувати бідолашних собак після повернення з прогулянки! Просто обробіть своєму улюбленцю лапи, як ви завжди це робите – хтось миє, хтось просто витирає серветками чи рушником.

Овочі та фрукти

Не треба нічого дезінфікувати: просто мийте овочі та фрукти проточною водою.

Волосся

Якщо ви працюєте в аптеці або в медзакладі й при цьому маєте пишне волосся, то, імовірно, таки є сенс його сховати. В інших випадках нічого робити не потрібно – ні занадто часто мити голову, ні тим паче стригтися.

Смартфони

Це одна з найбрудніших поверхонь, тому гаджети потрібно протирати десь раз на годину, а то й частіше. Якщо є змога, то спиртовмісними серветками, ні – то іншими засобами дезінфекції.

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