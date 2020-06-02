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Чи справді українців штрафуватимуть за відсутність адресної таблички на будинку

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Чи справді українців штрафуватимуть за відсутність адресної таблички на будинку - фото 1

У мережі активно поширюють фейк, який породили деякі українські медіа. Історія нагадує детектив: у ній йдеться про таблички на будинку, Держстат, міськради та навіть священника. Розібрались, що й до чого.

Фактчекери ресурсу "По той бік новин" зазначають, що фейк із гучним заголовком "З 1 червня в Україні штрафуватимуть за відсутність адресної таблички на будинку" з'явився ще в середині травня, але тепер набув особливого розповсюдження.

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Фейк наробив переполоху по всій Україні, адже його поширили не лише звичні сайти-сміттярки, а й офіційні сайти громад та міськрад.

Інформація про те, що з 1 червня українців будуть штрафувати через відсутність адресної таблички тому, що це вимога Держстату у зв'язку з проведенням перепису населення, – БРЕХНЯ.

Проте у кожній брехні є частка правди. Відповідно до статті 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення, таблички й справді мають встановлювати власники. Ще у 2005 році Державний комітет з питань ЖКГ затвердив правила утримання будинків. Його вимоги адресовані власникам або балансоутримувачам будинків, але пункт про таблички звучить дещо розмито: "На фасадах житлових будинків поміщаються покажчики назви вулиці, провулка, площі, номер будинку та інше".

Ні відповідальності, ні строку на виконання не зазначено. А немає відповідальності – немає обов'язковості виконання. Тому частина місцевих рад у своїх правилах благоустрою уже конкретно прописує вимогу: "Номерні знаки встановлюються власниками" або "власники зобов'язані забезпечити наявність номерних знаків", а за невиконання цієї вимоги уже можна притягнути за порушення правил благоустрою.

Штрафи в повідомленні ЗМІ хоч і правдиві, але вказані по максимуму – 1360 грн для громадян та 1800 грн для юросіб. Хоча стартують вони насправді з 340 грн.

Історія самого фейку взагалі детективна, а почитати ви можете її тут:

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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