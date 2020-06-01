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Які області України не готові перейти на новий етап пом'якшення карантину: список
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З 1 червня Україна переходить до нового етапу послаблення карантину, однак не всі області готові зняти обмеження. Розповідаємо, у яких регіонах досі не пом'якшують карантин.
Згідно з вимогами Міністерства охорони здоров'я, області можуть запровадити нові послаблення карантину лише за умови відповідності епідемічної ситуації трьом показникам:
- інцидентність (кількість нових випадків COVID-19 за останні 7 днів на 100 000 населення) – складає менш як 12 на 100 000 населення (тижневий рівень захворюваності на 100 000 населення в період умовного піку епідемії на території України + 50%);
- завантаженість ліжок у закладах охорони здоров'я, визначених для госпіталізації пацієнтів з підтвердженим випадком COVID-19, становить менше ніж 50%;
- охоплення тестуванням не нижче за рівень інцидентності – тобто середня кількість тестувань (методами полімеразної ланцюгової реакції та імуноферментного аналізу) протягом останніх 7 днів складає понад 12 на 100 000 населення.
Станом на 1 червня не готові перейти на третій етап послаблення карантину 6 регіонів:
- м. Київ
- Волинська область
- Донецька область
- Львівська область
- Рівненська область
- Чернівецька область
У всіх цих областях не відповідає критеріям один із показників.
Читайте також: Статистика, скільки хворих на COVID-19 в Україні 1 червня
Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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