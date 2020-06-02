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Чи дійсний електронний паспорт з додатка ДІЯ при посадці у потяг

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Цифрові документи в Дії - фото 1
Цифрові документи в Дії

Українцям пояснили, чи справді з 1 червня послугами Укрзалізниці можна користуватись, маючи при собі лише електронні документи в мобільному додатку "Дія" замість звичайного паспорта чи ID-картки.

Україна першою в світі дозволила громадянам користуватися цифровими паспортами без паперових чи пластикових аналогів. Їх юридична сила визначена Постановою Кабміну, у якій йдеться: електронний паспорт українців діє в банку, лікарні, бібліотеці, готелі, торгових точках і на пошті. З е-паспортом також можна проголосувати на виборах і подорожувати літаком та поїздами у межах України.

Це цікаво: Усе про автоцивілку в додатку "Дія"

Отож, користувачі "Дії" і справді можуть пред'являти електронні ID-картку або закордонний біометричний паспорт при посадці у поїзд. Він буде доступним навіть офлайн, але важливим фактором при звірці даних є дата останнього оновлення документа.

Водночас цифровий документ не є чинним у разі відсутності фото або технічних проблем. У такому випадку пасажиру необхідно показати звичайний документ, що посвідчує особу. Крім того, не можна використовувати скріншот паспорта з "Дії".

Чи дійсний електронний паспорт з додатка ДІЯ при посадці у потяг - фото 407688

В Укрзалізниці нагадують, що при посадці у поїзд пасажир повинен мати квиток і документ, що посвідчує особу. Це може бути:

  • паспорт громадянина України
  • паспорт громадянина України для виїзду за кордон
  • дипломатичний паспорт України
  • службовий паспорт України
  • посвідчення особи моряка
  • посвідчення члена екіпажу
  • посвідчення особи на повернення в Україну
  • тимчасове посвідчення громадянина України
  • посвідчення водія
  • посвідчення особи без громадянства для виїзду за кордон

Наразі у додатку "Дія" доступні цифрові посвідчення водія, ID-картка та закордонний біометричний паспорт.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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