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Чи справді банкомати в Україні зникнуть з 1 серпня: перевірка інформації
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У мережі активно поширюють інформацію, що вже з першого серпня в Україні зникнуть банкомати. Новину спершу опублікувала низка видань, а згодом підхопили користувачі соцмереж, влаштувавши паніку. Розібрались, що й до чого.
Фактчекери ресурсу "По той бік новин" наголошують, що інформація про зникнення банкоматів – це брехня. Водночас попит на банкомати дійсно може впасти.
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Насправді фейк криється лише в заголовку. У самій же новині журналісти маніпулюють фактами: мовляв, в Україні невдовзі банкомати стануть непотрібними, оскільки готівку отримати можна буде через каси торгових підприємств – ресторанів, супермаркетів та інших закладів торгівлі.
Це – правда, але це аж ніяк не доводить, що банкомати стануть непотрібними. Річ у тому, що для підприємців видача готівки клієнтам – це право, а не обов'язок. Не факт, що в ресторані чи супермаркеті захочуть надати вам таку послугу. Взагалі сумнівно, що підприємці підуть на це з власної волі, адже багато українців перейшли на електронні платежі й готівки в касі може просто не бути.
Відповідно до дев'ятої частини "Положення про ведення касових операцій", через каси дійсно можна буде отримувати готівку: "Підприємство/фізична особа-підприємець, яке/яка відповідно до законодавства України приймає до обслуговування електронні платіжні засоби з метою проведення оплати вартості товарів чи послуг і оснащене платіжним терміналом [у тому числі з'єднаним чи поєднаним з реєстратором розрахункових операцій], МАЄ ПРАВО за рахунок готівкової виручки або готівки, отриманої з банку, надавати держателю електронного платіжного засобу (якщо така послуга передбачена правилами відповідної платіжної системи) послуги з видачі готівки з друкуванням квитанції платіжного термінала (або розрахункового документа) та відображенням таких операцій у книзі обліку розрахункових операцій або розрахунковій книжці, у разі їх використання".
На думку Нацбанку, така послуга "сприятиме зменшенню тінізації економіки, подальшому розвитку безготівкового сегмента та зростанню фінансової інклюзії громадян загалом".
У перекладі на людську мову це значить, що вже з 1-го серпня 2020 року ви зможете прийти, скажімо, у кав'ярню і сказати: "дайте мені 200 гривень із моєї картки, я піду шаурму за рогом куплю". І вам можуть погодитися видати гроші, а можуть і відмовити.
Зрештою, у кав'ярні може просто не бути в наявності потрібної суми, а от банкомати завжди мають бути заповнені грішми. Наприклад, на початку карантину Нацбанк навіть розіслав до всіх банків країни листа з вимогою, щоб ті забезпечили наповнення банкоматів готівкою, "щоб клієнти завжди за нагальної потреби могли зняти кошти". Навряд чи Нацбанк зможе колись вимагати щось схоже у приватних підприємців, основною сферою діяльності яких є далеко не фінансові послуги.
Перевіряла інформація Ганна Цимбал, "По той бік новин"
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