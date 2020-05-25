Скільки українців влізли у борги під час карантину

Кожен третій житель України в період дії карантину був змушений вдаватися до позик. Такі дані отримані під час дослідження, проведеного компанією Active Group.

Під час телефонного опитування 24% ствердно відповіли на запитання про появу боргів за період карантину, уточнивши, що борги невеликі.

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Разом з тим 5,7% повідомили, що за час карантину взяли в борг велику суму. При цьому 59,7% стверджують, що не позичали грошей в цей період, а 8,3% самі давали в борг.

Найбільший обсяг великих боргів в період карантину у віковій групі 30-39 років – 10,9% від усіх опитаних. У групі 40-49 років найбільший обсяг невеликих боргів – 33%. 16,7% респондентів розповіли, що втратили роботу протягом карантину. Вони повідомили про це, відповідаючи на запитання про негативні зміни під час карантину.

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