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IKEA запустила онлайн продаж в Україні: відомі ціни на товари
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Шведська компанія з виробництва та продажу меблів IKEA запускає онлайн-продаж в Україні. На українській версії сайту вже доступний список товарів і ціни на них. Розповідаємо, коли з'явиться можливість робити замовлення.
IKEA мала відкрити магазин в Україні в кінці 2019-го, а потім перенесла запуск на весну 2020 року. Однак карантин знову відклав плани компанії. ЗМІ повідомляють, що перший магазин шведського рітейлера з'явиться в київському ТРЦ Blockbuster Mall: договір про це вже підписаний.
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Тим часом, IKEA вирішила запустити офіційні продажі в Україні. За даними ВВС, спочатку рітейлер працюватиме в режимі замовлення в інтернеті та доставки додому.
На українському сайті компанії опублікували список товарів та ціни на них, але можливості замовити їх ще немає.
При цьому лінія підтримки IKEA уже працює. Представники компанії кажуть, що зараз є можливість ознайомитись з цінами та асортиментом, а наступного тижня запуститься система продажу. Тоді й стануть відомі деталі та вартість доставки.
Побіжний порівняльний аналіз цін IKEA Україна з тією, яку пропонують посередники доставки товарів компанії з Європи, вказує, що на українському сайті вартість нижча.
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