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Що робити, якщо нема електроенергії: важливі поради і як підготуватись

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Що робити, якщо вимкнули світло / Samuel-Elias Nadler on Unsplash

Чимало міст України відчули на собі відсутність електроенергії через атаки російських окупантів. Тому розповідаємо, як підготуватись до відключень та що робити, якщо електрики все ж нема.

У Києві через нові атаки російських загарбників прийняли рішення ввести погодинні відключення електрики. На жаль, подібний режим може торкнутись і мешканців інших українських міст. Тому у Центрі стратегічних комунікацій поділились ключовими порадами на випадок відсутності електроенергії.

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Що робити, якщо відключили світло:

  • Вимкніть всі електроприлади з розеток, щоб через перепади напруги вони не пошкодились;
  • Якщо у будинку є ліфт, то обов'язково переконайтесь, що у ньому не застрягли люди;
  • Потурбуйтесь про сусідів похилого віку, навідайтесь до них та дізнайтесь, чи все у них в порядку та чи потрібна якась допомога;
  • Не перетворюйте газові плити в обігрівачі, оскільки це створює небезпеку отруєння чадним газом;
  • Якщо ви користуєтесь генератором, то встановіть його не у приміщенні і якомога далі від вікон;
  • Відстежуйте офіційні повідомлення від влади чи ДСНС (за відсутності мережі можна скористатись радіо на батарейках).
Dan Smedley on Unsplash - фото 514183
Dan Smedley on Unsplash

Як підготуватись до відключення світла:

  • Заздалегідь тримайте вдома ліхтарики та радіоприймач на батарейках;
  • Потурбуйтеся про запас свічок, сірників та сухого спирту;
  • Звертайте увагу, щоб гаджети були заряджені, павербанк також не зайвий;
  • Підготуйте тижневий запас їжі (консерви, сублімована їжа) та води;
  • Перевірте аптечку, щоб у ній були всі необхідні речі та особисті ліки щонайменше на тиждень.

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