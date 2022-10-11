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Що робити, якщо нема електроенергії: важливі поради і як підготуватись
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Чимало міст України відчули на собі відсутність електроенергії через атаки російських окупантів. Тому розповідаємо, як підготуватись до відключень та що робити, якщо електрики все ж нема.
У Києві через нові атаки російських загарбників прийняли рішення ввести погодинні відключення електрики. На жаль, подібний режим може торкнутись і мешканців інших українських міст. Тому у Центрі стратегічних комунікацій поділились ключовими порадами на випадок відсутності електроенергії.
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Що робити, якщо відключили світло:
- Вимкніть всі електроприлади з розеток, щоб через перепади напруги вони не пошкодились;
- Якщо у будинку є ліфт, то обов'язково переконайтесь, що у ньому не застрягли люди;
- Потурбуйтесь про сусідів похилого віку, навідайтесь до них та дізнайтесь, чи все у них в порядку та чи потрібна якась допомога;
- Не перетворюйте газові плити в обігрівачі, оскільки це створює небезпеку отруєння чадним газом;
- Якщо ви користуєтесь генератором, то встановіть його не у приміщенні і якомога далі від вікон;
- Відстежуйте офіційні повідомлення від влади чи ДСНС (за відсутності мережі можна скористатись радіо на батарейках).
Dan Smedley on Unsplash
Як підготуватись до відключення світла:
- Заздалегідь тримайте вдома ліхтарики та радіоприймач на батарейках;
- Потурбуйтеся про запас свічок, сірників та сухого спирту;
- Звертайте увагу, щоб гаджети були заряджені, павербанк також не зайвий;
- Підготуйте тижневий запас їжі (консерви, сублімована їжа) та води;
- Перевірте аптечку, щоб у ній були всі необхідні речі та особисті ліки щонайменше на тиждень.
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