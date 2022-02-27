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війна

Як зберегти заряд смартфонів в укритті та за відсутності світла

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Як зберегти заряд акумулятора в телефоні - фото 1
Як зберегти заряд акумулятора в телефоні / Sebastian Bednarek on Unsplash

Під час воєнного стану дуже важливо тримати всі гаджети зарядженими, щоб залишатись на зв'язку та в курсі ключових подій. Тому нагадуємо, як зберегти заряди смартфонів якомога довше.

Чимало людей через загрозу удару російських окупантів перебувають в укриттях та сховищах, але смартфони в таких екстрених умовах можуть не витримати довгої роботи, пише Радіо MAXIMUM. І додаткові зарядні пристрої також можуть швидко вичерпати енергію, тому нагадуємо, як зробити, щоб телефони довше були увімкненими.

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Як заощадити батарею власникам iPhone:

  • Встановіть темний фон "шпалер" та зменште час блокування екрану, зменште яскравість, вимкніть звук;
  • Вимкніть всі програми та застосунки, які не використовуєте у цей момент;
  • Вимикайте інтернет, коли його не використовуєте;
  • Увімкніть режим "Не турбувати" чи "Авіа";
  • Вимкніть iCloud, Wi-Fi та Bluetooth, Siri та візуальні ефекти, а також геолокацію;
  • Вимкніть відстеження фізичної активності.
Sebastian Bednarek on Unsplash - фото 498984
Sebastian Bednarek on Unsplash

Як заощадити батарею власникам смартфонів на Android:

  • Вимкніть Wi-Fi та Bluetooth;
  • Встановіть "шпалери" темного кольору, зменште яскравість екрану та увімкніть авторегулювання яскравості екрану;
  • Вимкніть програми, якими не користуєтесь у цей момент, обмежте роботу програм, що потребують великої кількості заряду;
  • Видаліть облікові записи з пристрою, які не використовуєте;
  • Увімкніть "режим економії заряду" або адаптивне споживання;
  • Вимкніть геолокацію.
Sten Ritterfeld on Unsplash - фото 498985
Sten Ritterfeld on Unsplash

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