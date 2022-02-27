Як зберегти заряд смартфонів в укритті та за відсутності світла

Під час воєнного стану дуже важливо тримати всі гаджети зарядженими, щоб залишатись на зв'язку та в курсі ключових подій. Тому нагадуємо, як зберегти заряди смартфонів якомога довше.

Чимало людей через загрозу удару російських окупантів перебувають в укриттях та сховищах, але смартфони в таких екстрених умовах можуть не витримати довгої роботи, пише Радіо MAXIMUM. І додаткові зарядні пристрої також можуть швидко вичерпати енергію, тому нагадуємо, як зробити, щоб телефони довше були увімкненими.

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Як заощадити батарею власникам iPhone:

Встановіть темний фон "шпалер" та зменште час блокування екрану, зменште яскравість, вимкніть звук;

Вимкніть всі програми та застосунки, які не використовуєте у цей момент;

Вимикайте інтернет, коли його не використовуєте;

Увімкніть режим "Не турбувати" чи "Авіа";

Вимкніть iCloud, Wi-Fi та Bluetooth, Siri та візуальні ефекти, а також геолокацію;

Вимкніть відстеження фізичної активності.

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Як заощадити батарею власникам смартфонів на Android:

Вимкніть Wi-Fi та Bluetooth;

Встановіть "шпалери" темного кольору, зменште яскравість екрану та увімкніть авторегулювання яскравості екрану;

Вимкніть програми, якими не користуєтесь у цей момент, обмежте роботу програм, що потребують великої кількості заряду;

Видаліть облікові записи з пристрою, які не використовуєте;

Увімкніть "режим економії заряду" або адаптивне споживання;

Вимкніть геолокацію.

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