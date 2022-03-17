Чи потрібно оформлювати поліс страхування на авто при виїзді за кордон: пояснення

Кожного дня українці виїжджають за кордон, щоб врятуватися від війни. Розповідаємо, чи необхідно оформлювати поліс страхування на транспортний засіб під час в'їзду за кордон.

На фейсбук-сторінці Юридичного порадника для ВПО з'явилося роз'яснення для тих, хто перетинає кордон на авто. Дізнайтеся, чи потрібно вам у такому разі оформлювати поліс страхування на транспортний засіб.

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Передовсім варто розуміти, що без оформлення "Зеленої карти" громадян України зараз пропускають такі країни: Польща, Молдова, Словаччина й Угорщина.

Водночас слід пам'ятати, що пізніше все одно необхідно буде застрахувати автомобіль на території країни перебування. Експерти рекомендують зробити це ще в Україні. Ба більше, для цього не потрібно відвідувати страхові компанії, адже все можна зробити за допомогою інтернету.

Польща. Польські страховики ERGO, PZU та Warta, яких можна побачити на прикордонних пунктах після в'їзду до Польщі, надають поліси внутрішнього страхування цивільної відповідальності автовласників строком на 30 днів. Але ця опція доступна лише за наявності бланків.

Чехія. Водночас Чеське страхове бюро забезпечує безплатне страхове покриття шкоди, заподіяної незастрахованим українським транспортним засобам. Діє ця опція протягом 2 місяців після перетину кордону з країною.

Номер гарячої лінії для консультації у Чехії: +420 251 032 834. Оператори володіють українською мовою.

Німеччина. У цій країні страховики покривають шкоду, заподіяну українським автомобілістам внаслідок ДТП. Доступна така можливість до 31 травня 2022 року. Зауважимо, що німецький офіс Бюро "Зелена карта" відповідатиме за врегулювання збитків у разі аварій, а постраждалі в ДТП з вини українських водіїв мають звертатися до нього для відшкодування збитків.

Бережіть себе та будьте максимально обережними на дорогах. А також пам'ятайте про взаємоввічливість та дотримання правил дорожнього руху у тій країні, в яку ви прибули.

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