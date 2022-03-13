Як оформити автомобіль на кордоні, якщо ви займаєтеся перевезенням гуманітарної допомоги

Кожен долучається до допомоги Україні й українському народові на тлі війни тим, чим може. Перевізники, своєю чергою, організувалися для доставки гуманітарних вантажів. Але варто знати, як оформити транспорт при перетині українського кордону.

Алгоритм дій для водіїв на кордоні опублікували на офіційній сторінці Державна митна служба України у Facebook.

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Як оформити авто з гуманітарною допомогою на в'їзді в Україну

при прибутті на український кордон водію потрібно пройти паспортний контроль, показавши закордонний паспорт та будь-який документ на машину.

після цього водію варто заповнити Декларацію про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою. У документі потрібно вказати ПІБ особи декларанта, ПІБ водія (у разі якщо це не одна особа), марку та номер автомобіля, відправника, одержувача та пункт пропуску. Далі у розділі Вид допомоги вкажіть дані безпосередньо транспортного засобу із зазначенням марки, моделі, VIN-коду. Автомобіль оформляється інспектором митниці як товар (гуманітарна допомога). Декларант вносить інформацію, що він зобов'язується зняти цей т/с з обліку.

Після проходження всіх видів контролю можна їхати у кінцеве місце призначення.

Важливо! Обов'язковою вимогою є наявність у водія (декларанта) документів (листів, звернень), які підтверджуватимуть отримання гуманітарної допомоги та цілі ввезення.

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