Як їхати власним автомобілем в умовах масової евакуації: важливі рекомендації

Через злочинні обстріли українських міст російською армією зараз триває масова евакуація людей зі східних областей України. І якщо ви раптом вирішили добиратися у безпечніше місце своєю машиною, вам слід знати кілька важливих рекомендацій.

Порадами для водіїв щодо вимушеного переїзду в умовах війни власною автівкою поділилися в Асоціації УкрАвтопром у своєму Telegram-каналі.

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Безпечна евакуація: важливі рекомендації водіям

#1

Під час масштабної евакуації потрібно бути особливо обережними за кермом, бажано міняти водія щодві години, адже через суцільний потік машин у попутному напрямку водій дуже швидко втомлюється.

#2

Крім цього, на дорозі є чимало наглих водії, які намагаються об'їхати весь потім зустрічною смугою. Ба більше, після такого маневру вони різко "вклинюються" у свою смугу. У такі ситуації важливо вчасно ухилитися та загальмувати.

#3

Ще одна небезпека виникає тоді, коли велика кількість водіїв під час масової евакуації обганяють машини по узбіччі. Через них рух потоку може уповільнюватися ще більше. Намагайтеся рухатися повільно і стежте не лише за дорогою, а й за узбіччям.

#4

Також досить небезпечно, коли у напруженому трафіку є недосвідчені водії, які можуть потрапити в незначні аварії. У разі рух часто сповільнюється. Певні проблеми виникають, коли у потоці з'являються старі та зношені автомобілі. Вони починають ламатися та викликають затори.

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