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Чи корисні насправді суперфуди: відповідь Супрун
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Суперфуди стають все популярнішими і в мережі, і на полицях магазинів, однак чи справді вони настільки потрібні для здоров'я - розповідає Уляна Супрун.
Міністр охорони здоров'я Уляна Супрун продовжує руйнувати популярні міфи на своїй сторінці в соцмережі Facebook. Цього разу медик дісталась і до суперфудів, які шалено популярні останнім часом, адже сприяють схудненню та покращують здоров'я. Щоправда, коштують вони не завжди доступно і їхня користь не однозначна.
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"Суперфуди – це продукти, які містять високу концентрацію поживних речовин та збагачені великою кількістю мікроелементів, вітамінів та мінералів. Зазвичай це екзотичні фрукти, овочі, ягоди, насіння чи зерна, які начебто здатні принести величезну користь для здоров‘я", – пояснила вона.
у той же час науковці вважають, що цінність таких продуктів дуже перевищена, а їх виробники умисно вдаються до маркетингових хитрощів, щоб просто збільшувати прибутки. Нещодавно Європейське агентство з безпеки харчових продуктів (EFSA) виявило, що немає реальних доказів користі суперфудів для здоров'я, як запевняють виробники.
"Натомість попит на такі корисні продукти зростає глобально у великих темпах. За даними одного з досліджень, у світі з 2011 по 2015 роки попит на суперїжу зріс на 202%(!). В багатьох країнах світу люди купують такі продукти лише через напис на них “суперфуд“. У Великій Британії – це 61% опитаних, в США ця тенденція також досить поширена: з 2015 року їх продаж зросла на 36%. Популярними вони є і в Німеччині, Австралії, Канаді та Франції. Такі результати – зайве підтвердження того, що модні тенденції та реклама суттєво впливають на вибір споживачів, і за “здорові” продукти вони готові платити більше", – відзначила Супрун.
Серед українців суперфуди почали набувати популярності нещодавно, а в магазинах можна зустріти такі е5кзотичні назви, як чіа, ягоди годжі, кіноа, фізаліс або спіруліна. Деякі й справді мають чималу поживність, а також набір вітамінів та мінералів. Щоправда, не може бути впевненим у тому, що вони беззаперечно корисні для всіх.
"Тому якщо ви вирішили додати до свого раціону щось нове та екзотичне – будьте уважні. Варто зважати на те, що продукти, які називаються суперфудом, не завжди мають очікувану поживну цінність, а для когось можуть бути навіть протипоказані. Краще проконсультуйтесь зі своїм лікарем, щоб уникнути будь-яких ризиків для здоров’я", – підсумувала медик.
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