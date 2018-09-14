Чи насправді корисно медитувати: пояснення від Супрун

Чи насправді корисна медитація і як правильно нею займатись - розповіла глава МОЗ Уляна Супрун.

Міністр охорони здоров'я Уляна Супрун продовжує розвінчувати популярні міфи на своїх сторінці в соцмережі Facebook. Цього разу глава МОЗ розповіла, чи корисно займатись медитацією.

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"Перш за все, варто розуміти, що медитація – це не обов’язково сидіння в позі лотоса в супроводженні звуку ом. Це скоріше загальний термін, що позначає здатність фокусувати та зосереджувати увагу, незалежно від навколишніх подразників. Тобто ви можете робити будь-де та в будь-якому положенні, головне – правильно налаштувати думки. Часто в цій практиці застосовують різні дихальні техніки", – наголосила вона.

Чи корисно медитувати

Загалом є кілька типів медитація, які відрізняються за тривалістю та методикою. Однак всі з них активізують лобну частину мозку, яка відповідає за планування, концентрацію та зосередження уваги. Тому не дивно, що медитація покращує когнітивні функції та пам'ять. Це підтвердили останні експерименти, у яких люди, які медитували упродовж двох місяців по 30 хвилин щодня, мали більший обсяг сірої речовини у гіпокампі, що робить пам'ять міцнішою.

"Інколи таке перезавантаження корисно та навіть необхідно робити під час роботи. І не обов’язково воно має бути тривалим. Навіть коротка медитація, протягом 5-10 хвилин, покращує когнітивні функції – повертає концентрацію уваги, допомагає краще зосередитись та покращує пам’ять", – підкреслила Супрун.

Також науковці довели, що медитація ще й заспокоює, позбавляє депресії та тривожності, а також знижує тиск та зміцнює сон.

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