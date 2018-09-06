Чи корисне для здоров'я вегетаріанство

Чи корисне вегетаріанство і чи не шкодить воно здоров'ю - про це розповіла глава МОЗ Уляна Супрун.

Міністр охорони здоров'я Уляна Супрун продовжує розвінчувати міфи про медицину на своєму профілі в соцмережі Facebook. Цього разу вона розповіла, чи корисне вегетаріанство і чи шкодить організму відмова від продуктів тваринного походження.

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"Вегетаріанство стало способом життя для багатьох людей. Його основа – виключення з раціону м'яса тварин. Існують й більш суворі види вегетаріанських дієт, як-от веганство, прихильники якого відмовляються від великої кількості продуктів тваринного походження у харчуванні та в побуті", – розпочала Супрун.

За її словами, дискусії між вегетаріанцями та м'ясоїдами тривають вже багато років, адже навколо відмови від м'яса є чимало міфів, приміром, що вегетаріанство – це хвороба, і люди отримують менше поживних речовин.

Чи корисне вегетаріанство

"Близько 7 років тому на просторах інтернету почала поширюватись неправдива інформація, начебто ВООЗ визнало вегетаріанство хворобою, а саме – психічним розладом. З часом ця неправдива інформація почала ширитися по медіа. Навіть після офіційного спростування ВООЗ, для багатьох людей ця новина залишила невірне сприйняття такого стилю життя", – наголосила медик.

Супрун пояснила, що добре спланований вегетаріанський раціон харчування є корисним та здоровим, а також дозволяє уникнути чималої кількості захворювань. Відповідно до останніх досліджень, рослинна їжа не лише знижує ризики серцево-судинних захворювань, ожиріння і навіть деяких видів раку.

Чи корисне вегетаріанство

"Щоб бути корисною, рослинна дієта має бути дотримана ретельно та уважно. Адже це не означає просту відмову від м’яса та продуктів тваринного походження. Саме здоровий рослинний раціон (овочі, фрукти, насіння), а також повноцінна заміна тваринного білка на рослинний (бобові, соєві продукти, горіхи) сприяють зменшенню ризику появи багатьох захворювань. Якщо ж ви не їсте м’яса, втім компенсуєте це малопоживною їжею – очікувати на якісь корисні ефекти для здоров’я марно", – підкреслила Супрун.

Вона також пояснила, що для переходу на таке харчування потрібно зважено та поступово позбавлятись продуктів тваринного походження. Також потрібно розуміти, як планувати оновлений раціон, щоб отримувати вдосталь корисних речовин.

"Будьте реалістичними. Якщо не дуже любите фрукти чи овочі – це може стати проблемою. Обов’язково консультуйтеся зі своїм лікарем! Він допоможе обрати найкращу стратегію переходу на новий стиль життя", – наголосила міністр.

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