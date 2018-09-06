Чи допомагають кактуси біля комп'ютера: відповідь Супрун

Існує популярна думка, що кактуси здатні позбавляти комп'ютери шкідливого впливу на людей. Глава МОЗ Уляна Супрун розповіла, чи це дійсно правда.

Міністр охорони здоров'я Уляна Супрун продовжує розвінчувати міфи про медицину та лікування на своєму профілі в соцмережі Facebook. Цього разу очільниця МОЗ поділилась, чи справді кактуси здатні позбавляти негативних наслідків комп'ютера, якщо ставити їх поряд.

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"Міф стверджує наступне: начебто кактуси – рослини, які краще зростають, поглинаючи радіоактивне випромінювання. Ніби саме воно в надмірній кількості надходить від монітора комп‘ютера та наносить велику шкоду здоров‘ю. А кактуси здатні його поглинати та якимось чином нівелювати цей шкідливий вплив. Як саме – науці невідомо", – наголосила Супрун.

Чи рятують кактуси від шкоди комп'ютерів

Річ у тому, що немає жодного дослідження, яке могло би підтвердити чи спростувати цю думку, а все тому, що науковці навіть не вважають це гіпотезою і підставою для проведення експериментів.

"Достеменно історію появи цього міфу ніхто не знає. Але він живе дотепер, хоча першоджерело знайти практично неможливо. Наша здатність не вірити в такі інформаційні вкиди – критичне мислення. Маємо намагатися використовувати логіку, а не емоції, зіставлення фактів, а не суб‘єктивні думки", – підсумувала медик.

Вона також наголосила, що люди та матеріали, які апелюють здебільшого до почуттів та емоцій – це пастка з обманом.

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