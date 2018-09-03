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Не поспішайте звільнятися: Супрун розповіла, як пережити "післявідпустковий синдром"

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Як увійти у робочий ритм - фото 1
Як увійти у робочий ритм / pexels

Виконуюча обов'язки міністра охорони здоров'я Уляна Супрун дала рекомендації українцям, як увійти в робочий режим після відпустки і не піддавати себе стресу. Про це Супрун написала на своїй сторінці в Facebook.

Супрун пояснила, що для багатьох перехід з відпустки в робочу обстановку стає стресовим, а також зазначила, що самопочуття також може погіршитися.

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"Коли відпустка або канікули вже закінчилися, в повітрі відчувається осінь, а разом з нею передчуття напруженої та інтенсивної роботи, не всі сприймають це як – "нарешті, вже набрид цей відпочинок!" Багатьом хотілося б продовжити безтурботне життя. Тому момент переходу до звичайного робочого ритму може бути досить стресовим", – повідомила в. о. міністра охорони здоров’я.

Під час такого перехідного періоду люди стають дратівливими і пригнічується настрій. Окрім цього, може погіршитися і здоров’я. Також Супрун зазначила, що багато хто після відпустки відчувають бажання звільнитися в перший тиждень після відпустки.

"Згідно з дослідженнями, понад 75% всіх заяв про звільнення пишеться саме після відпустки, при цьому понад 35% працівників звільняються в перший тиждень після повернення з відпочинку", – зазначила Супрун.

Практичні поради від Уляни Супрун про плавний перехід у робочий ритм

  • Потрібно правильно харчуватися і спати не менше 7-8 годин;
  • Важливо знаходити час, щоб побути наодинці з самим собою і побільше рухатися;
  • Уляна Супрун радить входити в робочий ритм поступово і не забувати балувати себе приємними моментами.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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