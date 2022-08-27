Чи безпечно сканувати QR-коди: просте пояснення

QR-коди можна зустріти не лише в мережі, а й у транспорті, у закладах, в установах тощо. Це неабияк полегшує роботу та є частиною диджиталізації, але чи безпечно сканувати QR-коди - читайте далі.

У Держспецзв'язку продовжують ділитись важливою та актуальною інформацією для українців щодо безпечного користування гаджетами, інтернетом та протидії загрозам в кіберпросторі. Цього разу фахівці звернули увагу на те, чи можна підхопити вірус на смартфон, якщо просканувати QR-код.

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Використання QR-кодів (Quick Response code, або Код швидкого відгуку) стає дедалі популярнішим серед українців, а сфери їх використання чи не щодня розширюються. У QR-коді можуть бути зашифровані різноманітні дані: адреса вебсайту, посилання, документ будь-якого формату, текст, зображення, координати чи контакти та багато іншого. Це може бути все, що завгодно: від меню у кафе – до банківських реквізитів для оплати товару чи послуги, – розпочали у Держспецзв'язку.

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Зазвичай, зчитати інформацію з коду можна за допомогою камери та спеціальних програм, а створити QR-код можна за кілька хвилин та це під силу кожному.

Як і будь-які популярні технології, QR-коди можуть бути використані зі злочинними цілями. Наприклад, у такому коді може бути зашифроване посилання на фішинговий сайт. Або файл із вірусом. Або фальшиві платіжні реквізити, – наголошують фахівці.

Правила безпечного сканування QR-кодів:

Скануйте лише з перевірених джерел, а також відмовтесь від перевірки QR-кодів, які побачили випадково, наприклад, посеред вулиці, на житлових будівлях тощо.

Якщо QR-код спрямовує вас на якийсь вебсайт, то перевірте, чи його адреса правильно вказана і чи не має підозрілих символів;

Завжди використовуйте антивіруси, які попередять у випадку, якщо на гаджет потрапить файл з вірусами;

Перевіряйте, чи один QR-код не наклеєно поверх іншого, який може мати сумнівне походження;

Особливо обачно використовуйте QR-коди, які призначені для платежів.

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