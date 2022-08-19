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Анонімний перегляд у браузері: що це таке і чи забезпечує конфіденційність
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Всі популярні браузери мають спеціальний режим анонімного перегляду сайтів, який також може називатись режим інкогніто. Чим він корисний і чи дозволяє справді зберегти анонімність – читайте далі.
У Держспецзв’язку продовжують ділитись корисною та актуальною інформацією щодо безпеки у кіберпросторі. Цього разу фахівці звернули увагу на функцію анонімного перегляду у браузерах.
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Режим має свої переваги, проте не забезпечує користувачу цілковитої конфіденційності та – тим більше – не захищає від кібератак, – зауважують у Держспецзв'язку.
Чим корисний анонімний режим:
- Не зберігається інформація, яку вводять для заповнення різних форм (логіни, паролі), тож не буде автозаповнення наступного разу;
- Не зберігаються файли cookie;
- Не зберігається історія переглядів сайтів.
- Підходить для роботи з гаджетами, які використовують інші люди.
Водночас інформацію про ваші дії все одно можуть отримати інтернет-провайдери, власники сайтів. Вона буде доступною системному адміністратору, якщо йдеться про робочий комп’ютер. А всі завантажені під час роботи в режимі інкогніто файли залишаються на пристрої, – пояснюють фахівці.
Як увімкнути режим інкогніто у браузері Chrome:
- Натисніть на Налаштування та керування Google Chrome (знак у вигляді трьох вертикальних крапок у правому верхньому кутку сторінки). Після цього оберіть Нове вікно в режимі анонімного перегляду.
- Або натисніть ctrl + shift + n (для Windows) або command + shift + n (для Mac).
- Режим дезактивується одразу після того, як ви закриєте вікно.
Як увімкнути режим інкогніто у браузері Opera:
- Натисніть Меню, а тоді Нове приватне вікно.
- Або натисніть ctrl + shift + n (для Windows) або command + shift + n (для Mac).
Як увімкнути режим інкогніто у браузері Safari для macOS, iOS та iPadOS:
- На Mac: натисніть Файл – Нове приватне вікно.
- На iPhone: відкрийте браузер – натисніть Вкладки – Приватний – Готово.
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