Анонімний перегляд у браузері: що це таке і чи забезпечує конфіденційність

Що таке режим інкогніто у браузері / Braydon Anderson on Unsplash

Всі популярні браузери мають спеціальний режим анонімного перегляду сайтів, який також може називатись режим інкогніто. Чим він корисний і чи дозволяє справді зберегти анонімність – читайте далі.

У Держспецзв’язку продовжують ділитись корисною та актуальною інформацією щодо безпеки у кіберпросторі. Цього разу фахівці звернули увагу на функцію анонімного перегляду у браузерах.

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Режим має свої переваги, проте не забезпечує користувачу цілковитої конфіденційності та – тим більше – не захищає від кібератак, – зауважують у Держспецзв'язку.

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Чим корисний анонімний режим:

Не зберігається інформація, яку вводять для заповнення різних форм (логіни, паролі), тож не буде автозаповнення наступного разу;

Не зберігаються файли cookie;

Не зберігається історія переглядів сайтів.

Підходить для роботи з гаджетами, які використовують інші люди.

Водночас інформацію про ваші дії все одно можуть отримати інтернет-провайдери, власники сайтів. Вона буде доступною системному адміністратору, якщо йдеться про робочий комп’ютер. А всі завантажені під час роботи в режимі інкогніто файли залишаються на пристрої, – пояснюють фахівці.

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Як увімкнути режим інкогніто у браузері Chrome:

Натисніть на Налаштування та керування Google Chrome (знак у вигляді трьох вертикальних крапок у правому верхньому кутку сторінки). Після цього оберіть Нове вікно в режимі анонімного перегляду.

Або натисніть ctrl + shift + n (для Windows) або command + shift + n (для Mac).

Режим дезактивується одразу після того, як ви закриєте вікно.

Як увімкнути режим інкогніто у браузері Opera:

Натисніть Меню, а тоді Нове приватне вікно.

Або натисніть ctrl + shift + n (для Windows) або command + shift + n (для Mac).

Як увімкнути режим інкогніто у браузері Safari для macOS, iOS та iPadOS:

На Mac: натисніть Файл – Нове приватне вікно.

На iPhone: відкрийте браузер – натисніть Вкладки – Приватний – Готово.

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